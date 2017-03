Loạt hình ảnh một bé gái bị bố đánh đập thâm tím khắp cơ thể được chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai trông thấy cũng bức xúc.

Liên quan đến thông tin bé gái bị bố đánh đập thâm tím người, chiều 29/3, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng - Phó trưởng Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết: Sự việc xảy ra tại xã Định Trung (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào ngày 28/3. Bé gái bị bố là Hoàng Văn L. (người địa phương) hành hung trong lúc say rượu.

Hình ảnh bé gái bị bố đánh đập thâm tím người khiến ai cũng bức xúc.

Theo Thiếu tá Dũng, ngay sau khi xảy ra sự việc công an đã triệu tập bố của bé gái để xác minh, làm rõ thêm các thông tin liên liên quan. Ông L., bước đầu thừa nhận do uống rượu say đã đánh con gái.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Định Trung cho biết: Bé gái đang học lớp 4. Bố và mẹ cháu bé mới ly thân. Phát hiện ra sự việc người thân đã đưa cháu đến bệnh viện để thăm khám.

Trước đó, trên nhiều diễn đàn trang mạng xã hội Facebook bất ngờ lan truyền hàng loạt hình ảnh một bé gái với đôi mắt trong sáng đang ngồi ở hành lang bệnh viện, với những vết thâm tím khắp cơ thể. Kèm theo đó là dòng thông tin cháu bé bị bố đánh đập , mong cơ quan chức năng vào cuộc để cứu cháu.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.