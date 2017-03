Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đang tiến hành điều tra làm rõ nghi vấn bé gái N.K.H (SN 2007, ngụ xã Mỹ Thuận- Bình Tân - Vĩnh Long) bị thanh niên cùng xóm xâm hại.

Theo tố cáo của bà L.K.C. (bà ngoại bé H.) gửi cơ quan công an, do cha mẹ đi làm ăn xa nên từ nhỏ H. ở với ông bà ngoại. Thời gian gần đây, bà C. lên TPHCM làm thuê nên H. ở nhà với ông ngoại.

Vào ngày 27.3 vừa qua, H. gọi điện cho bà C. nói sao tới tháng chưa thấy có kinh nguyệt nên bà C. về quê mua que thử thai cho H. thử, thì thấy hiện lên 2 vạch. Gặng hỏi mãi, H. mới kể với bà C. rằng nhiều lần bị nam thanh niên tên H.T.Tr. (SN 1979, hàng xóm) cưỡng hiếp. Bé gái này còn nói rằng nam thanh niên này dọa sẽ đánh nếu H. nói ra.

Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành các bước điều tra nghiệp vụ, Công an huyện Bình Tân đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra, xử lý.

Khi biết hành vi của mình bị bại lộ, đối tượng Tr. đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Tân cứu chữa kịp thời. Gia đình H. cho biết, do cháu bị hăm dọa nên không dám kể sự việc với ai, đến khi thấy cháu có những biểu hiện bất thường thì gia đình mới gặng hỏi và đưa cháu đến cơ sở y tế khám.

