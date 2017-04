Liên quan đến vụ nhóm côn đồ đập phá, chém công an khi làm nhiệm vụ ở quán cháo gà, cảnh sát đã bắt giữ 3 người để điều tra làm rõ.

Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh CA

Ngày 24/4, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đã tạm giữ hình sự các nghi can Huỳnh Ngọc Sang (31 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Sang (33 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Đăng Khoa (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra, xử lý về các hành vi Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thuong tích, hủy hoại tài sản.

Đây là các nghi can đã gây ra vụ đập phá quán cháo gà trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) vào đêm 6/3. Ngoài ra, những nghi can này còn chém thương tích một công an, bảo vệ dân phố khi đến quán cháo giải quyết vụ ẩu đả.

Theo lời khai các nghi can trên, tối 6/3 có nhận được điện thoại của Nguyễn Hồng Phong (38 tuổi, quê Kiên Giang) yêu cầu đến quán cháo gà giải quyết mâu thuẫn với chủ quán.

Khi đến quán, nhóm các nghi can trên đã đập phá tài sản trong quán cháo gà. Không dừng lại, khi trung úy Phạm Minh Nhựt (27 tuổi, cán bộ Công an phường 2) và bảo vệ dân phố Đào Hoàng Trọng Đức đến giải quyết vụ việc ẩu đả thì bị nhóm này chém thương tích.

Sau khi gây án, cả nhóm đã bỏ trốn. Đến nay công an đã bắt giữ 3 nghi can trên. Đồng thời tiếp tục truy bắt Phong để xử lý.

Quán cháo gà nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, Phong cùng bạn gái đến quán cháo gà trên ăn uống. Lúc này chủ quán có la con cái trong nhà khiến Phong bực mình vì ồn ào. Hai bên lời qua tiếng lại, Phong bỏ đi.

Một lát sau quay lại với nhóm người rồi xông vào quán đập phá. Người dân báo tin, trung úy Nhựt và anh Đức đến giải quyết vụ việc thì bị nhóm này chém trọng thương.

Văn Minh