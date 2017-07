Theo tin mới nhất, bão số 4 hiện đang tăng tốc và tiến gần vào đất liền, dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Hình ảnh dự báo hướng đi cơn bão số 4 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 4 hiện đang tăng tốc và tiến gần vào đất liền, dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Trưa 25/7, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và sâu trong đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; ở vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên-Huế có gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai bão cấp 3.

Hồi 9 giờ ngày 25/7 vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Chiều tối 25/7, bão đi vào Hà Tĩnh-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 26/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động) từ vĩ tuyến 16-19 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110 độ Đông. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình cao từ 2-3m.

[Kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú ẩn]

Từ ngày 25-27/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 150-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-150mm cả đợt).

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ tối 24 đến sáng 25/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to và rất to. Tỉnh đã có công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp phòng chống bão; sử dụng các phương tiện thông tin phối hợp với các địa phương, gia đình giữ vững liên lạc với tất cả các tàu cá đang hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu cá vào nơi neo đậu an toàn.

Tỉnh Quảng Bình hiện có 3.652 tàu thuyền hoạt động trên biển với 14.939 lao động; hầu hết đều nắm rõ hướng di chuyển của bão số 4 và vào nơi trú ẩn. Đến 6 giờ ngày 25/7, đã có 3.555 tàu cá với 14.139 thuyền viên vào bờ trú, tránh bão an toàn. Hiện Quảng Bình còn 97 tàu với 800 lao động đang hoạt động trên biển Đà Nẵng. Các Đồn Biên phòng dọc bờ biển Quảng Bình đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi trú, tránh bão an toàn.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức các đoàn kiểm tra về các xã ven biển thuộc huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới, yêu cầu các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão; hướng dẫn người dân neo, chằng chống nhà và lên phương án di dời dân ở các vùng xung yếu. Các địa phương vùng miền núi chủ động phương án di dời người dân ra khỏi các vùng có nguy cơ bị sạt lở hoặc lũ quét./.