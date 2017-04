Ngày 20/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá về các kết quả nổi bật trong việc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017.

Theo quy định, thời gian đăng ký dự thi, xét tuyển của thí sinh năm nay diễn ra từ ngày 1-20/4/2017. Sau ngày 20/4/2017, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Đăng kí thi để xét tuyển đại học cao hơn 5%

Dữ liệu thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy: Năm nay, tỉ lệ thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học chiếm khoảng 75%, cao hơn năm 2016 khoảng 5%. Số thí sinh đăng ký dự thi bài thi Khoa học Xã hội tăng cao, chiếm trên 50% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Bộ Giáo dục và Đao tạo phân tích: Những năm trước, thí sinh chỉ chọn môn ưu thế trùng với môn đã chuẩn bị để đăng ký xét tuyển đại học .

75% thí sinh đăng kí thi lấy kết quả xét tuyển đại học. Ảnh minh họa: TTXVN

Do tổ hợp truyền thống Toán- Lý- Hóa (khối A cũ) được nhiều ngành sử dụng để xét tuyển hơn tổ hợp Văn- Sử- Địa (khối C cũ), nên số thí sinh đăng ký dự thi các môn khoa học tự nhiên trong Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia cao vượt trội so với các môn khoa học xã hội.

Tuy nhiên, phương án thi năm 2017 có các bài thi tổ hợp, quy chế cho phép thí sinh được lựa chọn một trong 2 bài thi hoặc cả hai bài để lấy kết quả bài thi cao hơn xét tốt nghiệp. Với quy định này, bên cạnh việc lựa chọn bài thi để xét tuyển vào đại học, thí sinh cũng cân nhắc chọn bài thi phù hợp để đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp...

Hơn nữa, việc đổi mới phương thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm, không bắt buộc phải học thuộc lòng máy móc giúp thí sinh ôn tập các môn xã hội hiệu quả hơn.

Ngoài ra, năm nay, các trường đề ra tổ hợp xét tuyển mới trong đó nhiều tổ hợp có các môn xã hội, tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn phương án đăng ký xét tuyển.

Đó chính là những lý do số lượng thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội tăng lên nhiều, trong khi thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên vẫn ổn định như các năm trước.

Đây là tín hiệu tích cực vì với việc đăng ký chọn bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội, thí sinh sẽ dành thời gian ôn tập các môn này chứ không thiên về một vài môn mà các em xác định dùng để xét tuyển đại học theo các khối truyền thống như trước.

Sự thay đổi theo chiều hướng tích cực này có tác động không nhỏ của việc đổi mới thi/tuyển sinh nói chung và đổi mới phương thức thi, cấu trúc bài thi nói riêng mà Bộ đang tiến hành. Việc đổi mới thi tác động tích cực trở lại quá trình dạy học, góp phần khắc phục dần tình trạng học lệch, dạy tủ, học tủ hay cắt xén chương trình.

Hỗ trợ tích cực việc “lọc ảo”

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng không giới hạn, giúp các em lựa chọn được ngành mình yêu thích ở các trường có mức điểm trúng tuyển khác nhau.

Đối với các trường, khi thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng thì số thí sinh ảo sẽ tăng, việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển sẽ phức tạp hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lường trước việc này và có giải pháp hỗ trợ các trường “lọc ảo”.

Cụ thể, Bộ sẽ cung cấp tất cả dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh để các trường cân nhắc, quyết định điểm chuẩn phù hợp nhất. Sau khi có danh sách dự kiến, các trường cập nhật lên cổng tuyển sinh của Bộ.

Phần mềm thống kê nguyện vọng sẽ loại bỏ những nguyện vọng thấp của thí sinh đã trúng tuyển nhiều nguyện vọng để đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất (nếu có) trong danh sách mà các trường gửi lên.

Để xử lý vấn đề thí sinh ảo hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các trường nên phối hợp thành nhóm để xét tuyển như nhóm GX năm ngoái do Trường Đại học Bách Khoa chủ trì.

Khi đó, nhóm có thể loại bỏ trước những thí sinh trúng tuyển nguyện vọng thấp trong nhóm để khi đưa lên cổng tuyển sinh thì chỉ phải lọc những thí sinh trúng tuyển ở ngoài nhóm. Khi tham gia nhóm, các trường có thể cùng xác định điểm chuẩn phù hợp. Không có nhóm, các trường phải tự phán đoán nên việc xác định điểm chuẩn sẽ khó khăn hơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Quy chế năm nay không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhưng thí sinh cũng không đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Phần đông thí sinh chỉ chọn lựa 4-5 nguyện vọng xét tuyển. Thậm chí có 13% thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển một nguyện vọng duy nhất; 30% thí sinh chỉ đăng ký hai nguyện vọng. Điều này cho thấy thí sinh đã xác định được ngành nghề mình yêu thích và quyết tâm theo đuổi. Đồng thời, thí sinh cũng đã biết phân tích, tính toán phương án đăng ký xét tuyển một cách khoa học để không phải điều chỉnh nguyện vọng khi có kết quả thi.

Qua phân tích dữ liệu đăng ký xét tuyển cho thấy, đa số thí sinh đã có suy nghĩ kỹ khi thực hiện đăng ký. Thí sinh đăng ký một vài nguyện vọng cao hơn kết quả thi dự kiến, một vài nguyện vọng sát với kết quả dự kiến và một vài nguyện vọng thấp hơn kết quả dự kiến. Với cách thức đăng ký xét tuyển này thì sau khi có kết quả thi, sẽ có ít thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, trừ những thí sinh có kết quả thi lệch xa với kết quả mà các em dự kiến.

Không xảy ra dồn ứ dữ liệu, nghẽn mạng

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đao tạo: Năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển đợt một cùng lúc với đăng ký dự thi nên các trường đại học đã công bố cụ thể đề án tuyển sinh của trường 10 ngày trước khi thí sinh bắt đầu đăng ký.

Thông tin về kỳ thi được cung cấp đầy đủ từ sớm nên ngay từ những ngày đầu đã có khá nhiều thí sinh nộp hồ sơ. Các Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhập dữ liệu ngay từ đầu nên không xảy ra tình trạng dồn ứ dữ liệu vào những ngày cuối.

Trong những ngày gần kết thúc thời gian đăng ký, có lúc, lưu lượng nhập dữ liệu tăng cao, nhưng bộ phận công nghệ thông tin đã có phương án máy chủ dự phòng để tăng cường thời gian cao điểm.

Trong thời gian đăng ký, hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt. Các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phân tán việc nhập dữ liệu về các trường trung học phổ thông nên không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo kết thúc nhập dữ liệu lên hệ thống sớm hơn dự kiến...

Để thống nhất chỉ đạo trong toàn hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiết lập kênh thông tin trực tiếp tới các Giám đốc Sở, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm. Kênh thông tin này đã phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo địa phương tổ chức cho thí sinh đăng kí dự tuyển và đăng kí xét tuyển. Những vấn đề thí sinh thắc mắc trong quá trình đăng kí đã được trả lời trực tiếp trên cổng thông tin của Bộ.../.