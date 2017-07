Thanh tra Chính phủ phát hiện một số sai phạm về tài chính đất đai với số tiền 1.562 tỷ đồng tại 38 dự án ở Hà Nội.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng tại 38 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại tại Hà Nội giai đoạn 2002-2014 đã nêu hàng loạt sai phạm trong thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, quản lý và sử dụng quỹ nhà ở, quỹ đất...

Cơ quan thanh tra đã phát hiện một số sai phạm về tài chính đất đai, với tổng số tiền lên tới 1.562 tỷ đồng. Trong đó, một số chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất đã xây căn hộ bán cho khách hàng, dẫn đến thất thu cho ngân sách 733 tỷ đồng, như lô đất CT2 thuộc dự án Kim Văn - Kim Lũ.

Số tiền sai phạm do tính chưa đúng, chưa đủ nghĩa vụ tài chính đất đai và chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính được cơ quan thanh tra xác định tại các dự án là hơn 611 tỷ đồng.

Trong số này có dự án tổ hợp đa năng 28 tầng thuộc dự án làng quốc tế Thăng Long do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico) đầu tư với số tiền sai phạm ước tính hơn 247 tỷ đồng. Dự án khu nhà ở để bán tại Sài Đồng, Long Biên do Handici đầu tư, với số tiền sai phạm được xác định 22 tỷ. Bên cạnh đó, dự án chung cư 18 tầng giai đoạn một tại 671 Hoàng Hoa Thám do Tổng công ty Viglacera đầu tư với số tiền sai phạm hơn 37 tỷ, dự án khu đô thị mới Việt Hưng - Long Biên do Tổng công ty Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đầu tư với số tiền sai phạm khoảng 44 tỷ đồng…

Cơ quan thanh tra cũng cho biết, đơn vị này tiến hành kiểm tra 10 dự án thì tất cả trong số này đều vi phạm quy hoạch xây dựng. Điển hình như dự án FLC Landmark Tower do Công ty TNHH một thành viên FLC Land làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị mới Dịch Vọng do Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư, và dự án khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ do Công ty CP Xây dựng số 2 làm chủ đầu tư...

Theo Thanh tra Chính phủ, việc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội chấp thuận phương án kiến trúc không tuân thủ quy định của pháp luật đã dẫn đến nhiều chủ đầu tư được hưởng lợi vì không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Nhiều dự án khi được thanh tra có sai phạm về quy hoạch làm tăng diện tích đất xây dựng, tăng diện tích sàn xây dựng, tăng diện tích tầng hầm, sử dụng diện tích đất thuê sai quy hoạch… nhưng chưa xác định được phần diện tích tăng thêm, chưa thu đủ tiền sử dụng đất khoảng hơn 200 tỷ đồng. Đó là các dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) do Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở Trung Văn của Công ty cổ phần Xây dựng 3 (Vinaconex 3); dự án khu đô thị mới Nghĩa Đô - Dịch Vọng của Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh phát triển nhà Hà Nội...

