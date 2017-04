Nghề diễn xuất không chỉ mang lại sự nổi tiếng mà còn đem đến quyền lực, sự giàu có. Vậy “Ai là nam diễn viên giàu có nhất thế giới?” rn

1. Jerry Seinfeld – 820 triệu USD (18,6 nghìn tỷ đồng)

Jerome Allen “Jerry” Seinfeld sinh ngày 29/4/1954. Anh được biết đến là diễn viên hài kịch và nhà văn người Mỹ. Theo tạp chí Foxnews, hiện Jerry Seinfeld là diễn viễn giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 820 triệu USD (18,6 nghìn tỷ đồng), xếp trên Shahrukh Khan của Bollywood.

Jerry Seinfeld đứng đầu trong danh sách những diễn viên giàu nhất thế giới bởi anh không chỉ là diễn viên điện ảnh mà anh còn là một nhân vật truyền hình nổi tiếng. Jerry đã góp phần rất lớn tạo nên thành công của chuỗi phim truyền ăn khách mọi thời đại.

2. Shah Rukh Khan – 600 triệu USD (13,6 nghìn tỷ đồng)

Với khối tài sản tính đến thời điểm này là 600 triệu đô la Mỹ (tương đương 13,6 nghìn tỷ đồng), Shah Rukh Khan không chỉ là diễn viên giàu nhất Bollywood mà còn có mặt trong danh sách những diễn viên giàu nhất thế giới. Anh đóng hơn 75 phim Hindi và nhiều phim quốc tế khác. Shah Rukh Khan nổi tiếng với các vai diễn trong thể loại phim hài kịch, lãng mạn và hành động. Anh đã giành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh và được biết đến với tên gọi “Baadshah of Bollywood” (Ông vua của Bollywood).

Mặc dù là một trong những người đàn ông giàu có nhất giới diễn xuất nhưng anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề của nhân loại. Shah Rukh Khan tham gia một chương trình của UNESCO nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo trên khắp thế giới.

3. Tom Cruise – 480 triệu USD (10,9 nghìn tỷ đồng)

Anh là nhà sản xuất phim và diễn viên nổi tiếng. Tom Cruise góp mặt trong trong rất nhiều bộ phim như: Phi công siêu đẳng (Top Gun), Người Trong Mưa (Rain Man), Sấm Nhiệt Đới (Tropic Thunder), Chỉ Vài Người Tốt (Few Good Men), và một số bộ phim khác. Anh sở hữu một biệt thự hạng sang Beverly Hills ở California.

Tom Cruise là anh chàng tài tử đẹp trai nổi tiếng của Hollywood. Anh đóng rất nhiều vai chính trong các bộ phim có doanh thu cao nhất Hollywood. Không chỉ được coi là ông vua của dòng phim hành động, Tom còn có thể đóng các vai đòi hỏi sự hài hước một cách đáng kinh ngạc.

4. Tyler Perry – 400 triệu USD (9,1 nghìn tỷ đồng)

Tyler Perry là diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, tác giả người Mỹ và anh còn là nhạc sỹ chuyên về thể loại Gospel. Perry đã viết và sản xuất nhiều vở kịch sân khấu những năm 1990 và đầu những năm 2000. Không có gì đáng ngạc nhiên khi anh là nghệ sĩ nổi bật của thời đại. Tyler luôn được rất nhiều fans hâm mộ yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên, hấp dẫn.

5. Johnny Depp – 400 triệu USD (9,1 nghìn tỷ đồng)

Johnny Depp nổi tiếng với loạt phim “Cướp biển vùng Carribe”. Đây là bộ phim thành công nhất tính đến thời điểm này. Anh cũng sở hữu một công ty sản xuất điện ảnh mang tên Infinitum Nihil. Hiện nay công ty này đã sản xuất rất nhiều bộ phim ăn khách.

Với việc thể hiện thành công vai diễn một tên cướp biển say xỉn và nhiều vai diễn tuyệt vời khác, Johnny Depp là một trong những diễn viên được nhắc đến nhiều nhất ở thời điểm này. Anh đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng và thành công trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình.

6. Amitabh Bachchan – 400 triệu USD (9,1 nghìn tỷ đồng)

Trong suốt 40 năm diễn xuất, Amitabh Bachchan đã chạm được đến mọi đỉnh cao của sự thành công, nổi tiếng và cả tiền bạc. Với mỗi bộ phim, tiền cát-xê của anh vào khoảng 800 – 1000USD (18 – 23 nghìn tỷ đồng). Amitabh được mời đóng vai chính trong khá nhiều bộ phim, điều này giúp cho anh ấy trở thành một trong những diễn viên giàu có nhất Bollywood.

7. Bill Cosby – 400 triệu USD (9,1 nghìn tỷ đồng)

Bill Cosby đã giành được rất nhiều giải thưởng và là một trong những diễn viên giàu có nhất thế giới. Ông là một diễn viên phim hài kịch nổi tiếng của thời đại. Chương trình của Bill là một trong những chương trình thành công nhất nước Mỹ. Ông đã thắng 7 giải Grammy cho album hài kịch.

8. Jack Nicholson – 390 triệu USD (8,8 nghìn tỷ đồng)

Jack Nicholson là một trong những diễn viên tuyệt vời nhất. Ông thể hiện thành công rất nhiều vai diễn điên loạn và hài hước trong suôt sự nghiệp của mình. Ông được biết đến với lối diễn xuất nổi bật và biểu cảm khuôn mặt tuyệt vời qua các vai diễn từ Jack Torrance, The Joker đến Dr.Buddy.

9. Clint Eastwood – 375 triệu USD (8,5 nghìn tỷ đồng)

Clint Eastwood chuyên trị các thể loại phim cao bồi trong những năm 1950s. Ông nổi tiếng với chất giọng khàn khàn và tính cách tuyệt vời của mình. Ông là một trong nhưng diễn viên giàu có nhất thế giới và là một huyền thoại của Hollywood.

10. Tom Hanks – 350 triệu USD (7,9 nghìn tỷ đồng)

Tom Hanks là một nhà biên kịch, diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng. Tom Hanks nhận được rất nhiều giải thưởng cho vai diễn trong Thiên thần và Ác quỷ (Angels and Demons). Anh cũng nổi tiếng với các bộ pphim khác như: Tàu thám hiểm Apollo 13 (Apollo 13), Mật mã Da Vinci (Da Vinci Code), Hãy bắt tôi nếu có thể (Catch Me If You Can), Một mình trên đảo hoang (Cast Away) và một số bộ phim khác.

Tom Hanks là một trong những diễn viên giàu có nhất thê giới. Với việc giành được hai giải Oscars danh giá, không có gì bất ngờ khi anh là một diễn viên thành công nhất thế giới.

Kiều Anh