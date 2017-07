Trong bức ảnh rò rỉ mới nhất, người này đang cầm một chiếc điện thoại áp vào tai và được cho là Bphone sắp ra mắt của Bkav.

Thư mời của Bkav về việc ra mắt Bphone phiên bản mới.

Ngày 24/7, Bkav đã gửi thư tới giới truyền thông để mời tham dự sự kiện ra mắt Bphone phiên bản mới. Theo đó, lá thư của Bkav rất đặc biệt, nó mang hình dáng của chiếc smartphone, bên trong là một chiếc thẻ được làm bằng hợp kim có chữ "Chất" in trên hình của một con chipset kèm dòng chữ "Designed by Bkav - Made in Vietnam".

Chữ "Chất" được in giữa tấm thiệp và hình ảnh một con chipset.

Khi vừa bốc chiếc thẻ đặc biệt này ra, người nhận sẽ không thấy bất kỳ thông tin gì về thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, khi ngâm chiếc thẻ xuống nước, nó sẽ hiện ra thông tin là lúc 9h sáng ngày 8/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Ngoài ra, trên giấy mời còn có một đoạn mã QR Code với nội dung ẩn bên trong cũng tương tự những gì đã thể hiện khi ngâm trong nước. Như vậy, thông tin rò rỉ từ trước về thời gian tổ chức sự kiện là hoàn toàn chính xác, còn địa điểm tổ chức là tương tự sự kiện ra mắt Bphone đời đầu cách đây hơn 2 năm.

Trong một diễn biến khác, vào chiều 24/7, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Giám đốc ngành hàng Viễn thông di động của Thế giới di động (TGDĐ) đã thay đổi ảnh đại diện của tài khoản Facebook là một bức ảnh trắng đen kèm mô tả: "Một diễn biến khác xoay quanh cái thiệp mời ra mắt Bphone 2 nghe nói được mạ bằng "vàng" gì gì đó của BKAV!?".

Bức ảnh được ông Đoàn Văn Hiểu Em - Giám đốc ngành hàng Viễn thông di động của TGDĐ đăng tải vào chiều 24/7.

Trong bức ảnh này, ông Đoàn Văn Hiểu Em đang cầm một chiếc điện thoại áp vào tai và được cho là Bphone sắp ra mắt của Bkav. Trao đổi với PV về bức ảnh, Giám đốc ngành hàng Viễn thông di động của TGDĐ xác nhận đó là Bphone nhưng từ chối tiết lộ các thông tin liên quan.