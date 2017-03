Nhóm đối tướng đánh nữ sinh C. khai do mâu thuẫn trên facebook nên đã hẹn địa điểm giải quyết mâu thuẫn dẫn đến việc dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến nữ sinh này phải nhập viện.

Đại tá Nguyễn Hồng Tháí - Trưởng công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an quận đang tích cực chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.

Nữ sinh C. bị đánh nhập viện.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an đã triệu tập thêm 2 nghi can trực tiếp có hành vi đánh C. là Trần Tùng D., Lê Tuấn M. cùng 3 người liên quan là Nguyễn Thu T. (15 tuổi), Trần Thị Thùy L. (16 tuổi), Lê Tự Đức A. (16 tuổi), tất cả đều ở trên địa bàn Hà Nội”.

Ngoài ra, đại tá Nguyễn Hồng Thái cũng thông tin: “Ban đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 17h ngày 9/3/2017, Trần Thị Thùy L. và Nguyễn Thu T. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau tại quán trà sữa ở phố Tân Mai, vì L. cho rằng Thu T. nhìn đểu mình. Đến tối 15/3, L. nhắn tin qua facebook hẹn Thu T. gặp nhau tại cổng trường THCS Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ), vào lúc 11h ngày 16/3 để giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi gặp L., Thu T. đã nhắn tin nói cho N. (chưa rõ nhân thân) về việc sẽ gặp L. để giải quyết sự việc. Khoảng 11h ngày 16/3, Thảo gặp N. (chưa bắt được) cùng Trần Tùng D., Lê Tuấn M., Lê Tự Đức A., Nguyễn Văn H. và một nam thanh niên tên Q. (chưa rõ nhân thân, bạn của N.) xuống cổng trường THCS Đền Lừ chờ nhóm của L".

Cơ quan công an xác định thêm 2 đối tượng.

Bên cạnh đó, đại tá Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết: "Khoảng 5 phút sau, L. cùng C. và một số bạn học cùng trường THPT Mai Hắc Đế đến địa điểm đã hẹn. Sau đó, Thùy L. gọi tiếp bạn xã hội là Nguyễn Quỳnh A., Nguyễn T., Nguyễn Phi H. đi xe Wava màu xám đến điểm hẹn nhóm của Thảo (nhóm L. gồm 14 người).

Hai nhóm vừa gặp nhau thì Thùy L. bảo tất cả cùng đi đến khu vực chung cư trên phố Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai để nói chuyện). Ở đây, giữa T. và L. xảy ra xãi cọ, dùng tay chân đánh nhau nhưng mọi người ra can ngăn nên hai bên giải hòa, không ai xảy ra thương tích.

Tuy nhiên, một lúc sau, D. điều khiển xe máy phóng lên chặn đầu xe đạp điện của C. đang đèo L ., ép xe vào lề đường và hỏi “thằng đi xe xám đâu”, lúc này C. nói “tôi không biết” và xuống cãi nhau với D., ngay lập tức D, M, L. dùng roi sắt ba đoạn vụt một phát vào đầu C..

Một lúc sau, Vân A. và Đức A. đến can ngăn nên C. không bị đánh nữa. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi còn C. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đến ngày 17/3, các đối tượng Trần Tùng D. và Lê Minh T. đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú, khai nhận hành vi cùng L., dùng hai hung khí đánh gây thương tích cho C”..

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Tân Trường