Nghi can khai nhận giết vợ chánh tòa hình sự rồi mang xác bỏ vào chòi rẫy.

Chiều ngày 24-3, nguồn tin từ tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, bà D. (vợ chánh tòa hình sự) đã bị sát hại.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 24-3, người dân phát hiện thi thể bà D. tại một chòi rẫy ở thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nên trình báo công an.

Gia đình đưa thi thể nạn nhân về an táng

Cơ quan công an vào cuộc đã tiến hành khoanh vùng và đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn T. để đấu tranh. Bước đầu, nghi can T. đã thừa nhận giết bà D. tại địa điểm khác rồi mới đưa thi thể đến chòi rẫy trên.

Sau khi tiến hành các bước khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình đưa về an táng.

Phía gia đình nạn nhân cho biết đã mất liên lạc với bà D. từ ngày 23-3 và đã đi tìm khắp nơi nhưng không được.

Được biết, chồng bà D. trước đây là phó chánh án TAND huyện Chư Sê, sau đó được điều động về tỉnh.

Ông này được bổ nhiệm làm chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai vào năm 2016. Hai vợ chồng này có với nhau 2 con trai.

Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng này.