Trải qua 13 mùa tổ chức, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư và Tổng LĐLĐVN, cùng sự phối hợp của Đài Truyền hình Việt Nam..., để khẳng định là một điểm sáng trong công tác tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trò chuyện với các cá nhân, đại diện cho tập thể được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam 2017. Ảnh: Hải Nguyễn.

Chương trình “Vinh Quang Việt Nam 2017 - Dấu ấn 30 năm đổi mới” (diễn ra vào 20h00 ngày 20.5.2017 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội) sẽ là dấu mốc đặc biệt, để tôn vinh những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hành trình đổi mới và phát triển đất nước.

Ai cũng có thể tạo nên vinh quang

Vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động cách đây 14 năm (1.5.2003), từ sáng kiến của Báo Lao Động, chương trình “Vinh quang Việt Nam” chính thức ra mắt và trở thành sự kiện chính trị - văn hóa xã hội thu hút sự theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân cả nước.

Những năm qua, với mỗi chủ đề khác nhau, hàng trăm tập thể, cá nhân đã được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam. Họ chính là những người con ưu tú, những tấm gương điển hình tiên tiến đã được giới thiệu rộng rãi, giúp mọi người có được tấm gương để học tập.

Bằng bàn tay và trí óc, họ đã nỗ lực và không ngừng làm việc, sáng tạo, bất chấp hiểm nguy đe dọa tính mạng để mang tới cho cộng đồng những điều tốt đẹp hơn. Họ là những người thật, việc thật đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, được nhân dân cả nước ghi nhận.

Đó là ngư dân Mai Phụng Lưu - người có biệt danh “sói biển” - đã kiên trì bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa dù 4 lần bị tàu nước ngoài bắt giữ, tấn công. Đó là em Trần Văn Truyền (14 tuổi) đã cứu sống 11 nạn nhân trong vụ đắm thuyền kinh hoàng ở chân đèo Hải Vân vài năm trước.

Là anh công nhân Nguyễn Trọng Thái - Tổ trưởng tổ sản xuất Công ty cổ phần than Hà Lầm, trong 20 năm tham gia lao động sản xuất đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được áp dụng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, giúp nâng cao năng suất lao động.

Qua mỗi mùa “Vinh quang Việt Nam” đã chứng minh, người tạo nên vinh quang có thể là bất kỳ ai và người tiếp nối vinh quang không phụ thuộc lứa tuổi, thành phần xuất thân. “Mẫu số chung” của những con người bồi đắp nên “Vinh quang Việt Nam” chính là ý chí quyết tâm, sự dũng cảm lao vào công việc, sự phấn đấu ham học hỏi và trên hết chính là tình yêu thương con người.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là một trong 18 cá nhân được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Ảnh: N.V

Dấu ấn 30 năm đổi mới

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các tập thể, cá nhân đã sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đột phá vào những lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà họ đảm nhận, mang lại những thành công lớn, góp phần đưa nền kinh tế đất nước từng bước thoát khỏi khó khăn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh quốc gia được giữ vững.

Trong số những người được vinh danh, có rất nhiều tấm gương của sự nỗ lực phi thường, vượt lên trên khó khăn, sự nghiệt ngã của số phận để cống hiến cho xã hội.

Đó là chị Nguyễn Hướng Dương - Giám đốc Quỹ từ thiện Sách nói cho người mù TPHCM. Từ một nữ sinh bị tàu hỏa cán đứt hai chân, bi quan khi nhìn về tương lai, nhưng với ý chí của mình, chị đã đứng lên vượt qua bóng tối của số phận, để đem ánh sáng tri thức cho hàng ngàn người khiếm thị trên mọi miền đất nước. Chị là người đi gieo niềm tin cho những người khác – niềm tin hướng về phía mặt trời.

Ông Nguyễn Sự - nguyên Chủ tịch thị xã và Bí thư Hội An.

Trong số những cá nhân được vinh danh lần này còn có ông Nguyễn Sự - một người cần mẫn, tận tụy đưa Hội An trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Suốt 20 năm nay, dù ở vị trí Chủ tịch thị xã Hội An đến Bí thư và kể cả khi đã “từ quan”, ông Sự vẫn mỗi ngày đạp xe quanh Hội An để kêu gọi mọi người “giữ hồn quê phố cổ”.

Rồi rất nhiều cá nhân và tập thể khác cũng để lại dấu ấn trong 30 năm đổi mới và được xã hội, nhân dân thừa nhận. Họ là những đơn vị đi đầu trong các lĩnh vực, tạo ra nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Việc tôn vinh những cá nhân, tập thể trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”, như một sự ghi nhận những đóng góp, cũng là cách kêu gọi nhân dân, công nhân lao động trên cả nước tiếp tục chung tay, có nhiều sáng kiến, đóng góp hơn nữa để cùng dựng xây nước nhà.

Lễ vinh danh 30 tập thể, cá nhân xuất sắc trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” được tổ chức vào 20h ngày 20.5 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Hà Nội. Chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Đặng Chung