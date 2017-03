Hai trận đấu ở lượt thứ 2 bảng A VCK U-19 quốc gia đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng và những màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Ở trận đấu đầu tiên giữa U-19 Viettel và U-19 Thừa Thiên Huế, đội được đánh giá cao hơn là U-19 Viettel phải khó khăn lắm mới đánh bại đối thủ. Các cầu thủ Viettel hai lần bị dẫn trước nhưng chung cuộc vẫn thắng ngược Huế 3-2.

U-19 Viettel là đội được đánh giá cao nhất ở bảng đấu này, ở trận đầu tiên, họ thắng U-19 Long An đến 8-0. Do đó, cũng dễ hiểu vì sao U-19 Huế chủ trương thi đấu phòng ngự phản công ở trận đấu này. Và họ đã làm rất tốt trong cả trận chỉ trừ vấn đề… tỉ số.

U-19 Huế chính là đội có bàn thắng mở tỉ số trước trên chấm 11m do công đội trưởng Tuấn Anh ở phút 33. Những tưởng đây là tỉ số cuối cùng của hiệp đầu tiên thì những phút cuối hai đội liên tục tạo ra bàn thắng.

Đầu tiên là bàn thắng san bằng tỉ số từ cú đánh đầu của Danh Trung bên phía Viettel sau khi tận dụng sai lầm ra vào không hợp lý của thủ thành Đức Bảo.

Đúng những giây cuối cùng của hiệp 1, tận dụng sai lầm của hàng thủ Viettel, Quốc Cường nhanh chân nhoài người sút bóng vào lưới thủ thành Đức Minh nâng tỉ số lên 2-1 cho Huế.

U-19 Thừa Thiên Huế thiếu may mắn khi nhận thất bại trước U-19 Viettel. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Huế chủ trương chơi phòng ngự nhiều hơn nhằm bảo toàn tỉ số. Thực tế, nếu các cầu thủ Huế tận dụng tốt những cơ hội của mình thì họ đã không ra về tay trắng.

Viettel tuy nắm thế chủ động nhưng phải đợi đến phút 69 mới có bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công của Danh Trung.

Đến phút 88, tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Huế, các cầu thủ Viettel thực hiện pha đá phạt nhanh và Xuân Kiên đã có cú sút căng vào góc xa ấn định chiến thắng 3-2 cho các cầu thủ U-19 Viettel.

Với việc lập cú đúp ở trận này, Danh Trung của U-19 Viettel được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Hoài Linh của U-19 Huế tiếc nuối với thất bại của đội nhà, “Ở trận đấu này, các cầu thủ của chúng tôi đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra. Thực lực của Huế yếu hơn nên chúng tôi chủ động phòng ngự tìm điểm số. Tuy nhiên, 90 phút trận đấu là quá dài, các cầu thủ của chúng tôi đã không đủ sức và mất tập trung nên thua phút cuối”.

Trong khi đó, HLV Đinh Thế Nam của U-19 Viettel thì cho biết, “Đây là trận đấu rất kịch tính, các cầu thủ U-19 Thừa Thiên Huế đã chơi rất tốt. U-19 Viettel thắng trận thì chúng tôi đương nhiên vui”.

“Sau trận thắng Long An 8-0, chúng tôi đã xác định tư tưởng cho các cầu thủ. Tuy nhiên, các em vẫn thi đấu không tốt trong một vài thời điểm. 1,2 vị trí trên sân đã thi đấu khá tệ ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn đội. Thắng lợi của chúng tôi ở trận này có phần may mắn”, HLV Đinh Thế Nam cho biết thêm.

Sau trận thua 0-8 trước U-19 Viettel, U-19 Long An (áo đỏ) tiếp tục thua U-19 Bình Định. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đấu sau giữa U-19 Bình Định và U-19 Long An cũng diễn ra khá hấp dẫn. Các cầu thủ chủ nhà Bình Định thi đấu trên chân Long An gần như trong cả trận đấu. Dù Long An là đội mở tỉ số trước và có thời điểm vùng lên dữ dội ở đầu hiệp 2, nhưng chung cuộc họ vẫn thua đậm chủ nhà Bình Định với tỉ số 2-6.

Các bàn thắng của Bình Định được ghi do công của Vũ Linh (3 bàn), Tấn Tài (2 bàn) và Duy Nam (1 bàn). Đội khách ghi được 2 bàn thắng do công của Nguyễn Khánh và Thành Công.

Hôm qua, VCK U-19 quốc gia đã chứng kiến siêu phẩm bàn thắng sút xa từ khoảng cách hơn 40m của Văn Nam (U-19 Hà Nội), thì hôm nay, cầu thủ Vũ Linh của U-19 Bình Định cũng ghi một siêu phẩm khác. Vũ Linh đã thực hiện cú móc bóng theo kiểu "bọ cạp" tuyệt đẹp ghi bàn nâng tỉ số lên 5-2 cho Bình Định.

Như vậy, sau lượt trận thứ 2 ở bảng A VCK U-19 quốc gia, Viettel dẫn đầu với 2 trận toàn thắng . Chủ nhà Bình Định và Thừa Thiên Huế với 3 điểm đứng ở hai vị trí tiếp theo. Long An sau hai trận toàn thua xếp cuối bảng và chính thức bị loại trước 1 vòng đấu.

Chủ nhà U-19 Bình Định vui mừng với trận thắng đầu tiên. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Lượt trận cuối bảng A sẽ diễn ra đồng thời vào lúc 15h30 (25/3) giữa chủ nhà U-19 Bình Định gặp U-19 Viettel trên sân Quy Nhơn và trận U-19 Thừa Thiên Huế gặp U-19 Long An trên sân Tây Sơn.