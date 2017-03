Tài xế lái xe giường nằm lái xe chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Nghệ An) bị phạt một triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.

Ngày 27-3, anh Hoàng Văn Nghĩa (ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, là tài xế điều khiển xe khách36B-007.38 chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A) đã đến trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để trình diện và thực hiện các thủ tục nộp phạt.

CSGT Công an Nghệ An làm việc với tài xế Toàn.

Khi trình diện, tài xế Nghĩa phân trần, ngày 23-3, khi chạy xe khách trên quốc lộ 1A (đoạn qua thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) thấy có xe đầu kéo chở sắt quay đầu làm tắc đường nên đi ngược chiều một đoạn trên quốc lộ 1A để tránh.

Với hành vi điều khiển xe khách đi ngược chiều, tài xế Nghĩa bị Phòng CSGT Nghệ An ra quyết định phạt một triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo Đội điều tra xử lý Phòng CSGT Công an Nghệ An, sau hai lần phát thông báo vi phạm hành chính thì anh Nghĩa mới đến trụ sở Phòng CSGT Công an Nghệ An để trình diện và thực hiện các thủ tục nộp phạt theo quy định.

Clip xe giường nằm chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A.

Như đã đưa tin, ngày 2-3, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài 20 giây quay cảnh chiếc xe khách giường nằm màu xanh chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Đoạn video cũng quay cụ thể biển số chiếc xe khách đăng ký ở tỉnh Thanh Hóa là 36B-007.38. Sự việc chiếc xe khách chạy sai luật trên gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 6-3, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An và Sở GTVT Thanh Hóa đề nghị Công an tỉnh Nghệ An và Sở GTVT Thanh Hóa xử lý nghiêm hành vi trên.