Chiều 7-5, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo huyện Bình Tân tổ chức họp, thông tin về vụ nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn tự sát trong Trại tạm giam.

Đến dự có, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đoàn thể và nhân dân địa phương. Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo, quá trình làm việc giữa cán bộ an ninh điều tra với Nguyễn Hữu Tấn và hành động tự sát của nghi phạm tại phòng hỏi cung của Trại tạm giam - Công an tỉnh.

Các vị chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đoàn thể và người dân địa phương tại buổi họp, thông tin về việc nghi phạm tự sát.

Sau khi xem đoạn phim ghi lại hành động tự sát của Tấn, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đoàn thể và người dân địa phương đã công nhận việc nghi phạm tự sát là đúng sự thật. Còn những thông tin khác trên các trang mạng xã hội hiện nay, đưa thông tin trái chiều là hoàn toàn bịa đặt, vu khống.

Như CAND Online đã thông tin, tối 2-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh bắt khẩn cấp Tấn, để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại Điều 88 của Bộ luật hình sự.

Sáng ngày 3-5, trong quá trình cán bộ điều tra ghi lời khai, Tấn yêu cầu cán bộ lấy nước cho đối tượng uống. Tuy nhiên, lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, đối tượng lục tìm con dao rọc giấy dùng để cắt niêm phong tang vật, được cất giữ trong cặp riêng của cán bộ điều tra, rồi tự sát.

Vĩnh Long