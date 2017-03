Giọng hát Việt 2017 bắt đầu chặng đường thứ hai nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho người xem. Sự nhạt nhòa của chương trình đến cả từ phía huấn luyện viên và thí sinh.

The Voice 2017: Ít giọng ca xuất sắc

Giọng hát Việt 2017 có nhiều thay đổi so với các mùa thi trước. Việc chương trình tuyên bố không tuyển thí sinh hát dòng nhạc bolero cho thấy định hướng trẻ hóa cả về thí sinh và đối tượng khán giả. Có lẽ vì vậy, đa phần thí sinh tham gia vòng Giấu mặt đều có tuổi đời rất trẻ. Sự trẻ trung, năng động và táo bạo của các thí sinh đã tạo được nét phá cách, mới mẻ cho chương trình. Đây có lẽ là thành công bước đầu của The Voice 2017.

Tùng Anh là một trong những giọng ca gây ấn tượng nhất trong vòng Giấu mặt

Tuy nhiên, vòng Giấu mặt đã khép lại một cách khá mờ nhạt . Ngoài Tùng Anh, Ali Hoàng Dương, Trần Anh Đức,… các thí sinh được chọn khác không để lại nhiều ấn tượng về giọng hát cho khán giả. Cô gái trẻ người Hàn Quốc Haru Han Sara được chú ý nhờ yếu tố ngoại quốc và vẻ đẹp ngoại hình hơn là giọng hát, thí sinh Ngọc Ny tạo ấn tượng bởi cảm xúc gửi gắm qua bài hát tặng mẹ bị ung thư hơn là chất giọng. Bởi xét một cách công bằng, giọng hát của Ngọc Ny không thực sự nổi trội.

Trần Anh Đức gây bất ngờ với ca khúc Thành phố buồn

Các thí sinh còn lại đều thuộc dạng… "thường thường bậc trung". Việc thiếu vắng những nhân tố mang tính chất “hạt nhân” sẽ làm cho cuộc đua đến ngôi vị quán quân The Voice 2017 có thể diễn ra quyết liệt khi các thí sinh ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, vì không có nhiều thí sinh xuất sắc nên các đêm thi tiếp theo sẽ rất khó để tạo nên những cơn “bão” trên mạng xã hội.

Hạn chế từ dàn huấn luyện viên

Có thể nói, chưa mùa giải nào dàn huấn luyện viên The Voice lại gây nhiều tranh cãi như mùa giải này. Cả bốn vị huấn luyện viên đều có những điểm mạnh nhưng cũng không ít hạn chế để có thể tạo được những bước tiến mang tính đột phá cho chương trình.

Các huấn luyện viên khá khó khăn khi đưa ra các nhận xét về mặt chuyên môn

Thu Minh đã từng ngồi ghế nóng The Voice và thành công xuất sắc khi học trò của cô là Hương Tràm giành quán quân Giọng hát Việt 2014. Tuy nhiên, ngay trong mùa giải tưởng chừng rất thành công ấy, nội bộ team Thu Minh lại xảy ra không ít lùm xùm. Cuộc “đấu tố” của Trúc Nhân và Hương Tràm sau khi cuộc thi kết thúc; mâu thuẫn giữa Hương Tràm và Thu Minh được phơi bày trên mặt báo… khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái. Điều này, khiến khán giả không khỏi đặt câu hỏi: Liệu lịch sử có lặp lại ở đội Thu Minh tại Giọng hát Việt 2017?

Thu Minh vẫn được coi là huấn luyện viên có khả năng giúp học trò giành chiến thắng cao nhất

Những gì đã xảy ra ở đội Thu Minh cách đây 3 năm làm khán giả có quyền nghi ngờ về khả năng làm huấn luyện viên của ca sĩ Đường cong tại Giọng hát Việt 2017. Tuy nhiên, xét một cách công bằng, Thu Minh vẫn là một huấn luyện viên có nhiều yếu tố giúp học trò giành vị trí cao nhất.

Tóc Tiên định hình phong cách sexy trong làng nhạc Việt

Ca sĩ Tóc Tiên nổi tiếng với phong cách sexy, cá tính. Kể từ khi về nước, Tóc Tiên đã định hình được con đường nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, ngoài một vài bản hit kiểu Vũ điệu cồng chiêng, sự nghiệp âm nhạc của Tóc Tiên chưa thực sự nổi bật. Thậm chí, cô đã từng bị loại sớm khi tham gia The Remix 2015. Có lẽ vì vậy, khán giả cũng không khỏi đặt dấu hỏi về khả năng làm huấn luyện viên của Tóc Tiên .

Sẽ là không quá nếu cho rằng cái tên Đông Nhi và Noo Phước Thịnh vẫn còn khá non trẻ nếu ngồi ghế huấn luyện viên Giọng hát Việt dành cho người lớn. Mới đây, Đông Nhi cũng khá khó khăn khi giúp học trò trưng là nhóm Lip B tiến sâu tại The Remix. Tuy nhiên, lượng fan hùng hậu của Đông Nhi và Noo Phước Thịnh có thể tạo ra những điều bất ngờ cho thần tượng của mình ở The Voice 2017

Đông Nhi đông fan nhưng không tạo nhiều độ hot cho chương trình

Noo Phước Thịnh từ huấn luyện viên The Voice Kids một bước lên ghế nóng The Voice

Các tập trong vòng Đối đầu The Voice 2017 diễn ra vừa qua bị đánh giá là nhạt. Không có nhiều tiết mục xuất sắc, các phần thi đều nhạt nhòa. Điểm đáng chú ý nhất trong vòng Đối đầu là các tiết mục thể hiện khá rõ nét phong cách biểu diễn ảnh hưởng từ các huấn luyện viên. Sự “lặp lại” hình ảnh các huấn luyện viên trong các tiết mục của thí sinh liệu có phải là một tín hiệu tốt cho The Voice 2017?

Chung quy lại, so với 3 mùa thi trước đều có sự đồng đều về chuyên môn cũng như các giám khảo là những người có thâm niên trong nghề, thì nay, ngoài Thu Minh, 3 huấn luyện viên còn lại khiến khán giả không khỏi cảm thấy "bất an" với vai trò làm "thầy", có thể tôi rèn cho các tài năng âm nhạc bay cao, bay xa hơn nữa. Sự "thay máu" dàn huấn luyện viên trẻ, năng động ấy làm The Voice 2017 đổi khác nhưng liệu có thể kéo được khán giả quay trở lại?

Quốc Khánh