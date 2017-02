Sự xuất hiện của chàng trai phi giới tính Tùng Anh trong tập 3 vòng Giấu mặt The Voice - Giọng hát Việt 2017 đã làm các giám khảo vô cùng sung sướng và bất ngờ.

Tối 6/2, The Voice 2017 tập 3 - vòng Giấu mặt tiếp tục được lên sóng và lộ diện những giọng ca cực "khủng" khiến 4 huấn luyện viên Thu Minh - Tóc Tiên - Đông Nhi - Noo Phước Thịnh phải tranh giành quyết liệt.

Đặc biệt nhất trong tập này phải kể đến anh chàng Tùng Lâm. Chàng trai có giọng hát phi giới tính hiện đang là sinh siên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Anh khiến người nghe nổi da gà khi thể hiện ca khúc "Mong anh về" bản hit của Thu Minh bằng giọng nữ, những nốt lên cao khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Khi quay ghế lại, 4 HLV The Voice 2017 phải “đứng hình” trước một ngoại hình điển trai, thư sinh.

Đặc biệt, Thu Minh còn lên sân khấu song ca cùng Tùng Anh những câu phiêu khiến cả trường quay vô cùng phấn khích và "bùng nổ".

Thu Minh bày tỏ, cho rằng Tùng Anh như một viên ngọc, tuy nhiên cần phải nhờ vào tay người mài. Giọng ca "Bay" thấy được sự đồng cảm hứa sẽ giúp Tùng Anh rất nhiều trong giọng hát. Đông Nhi vẫn giữ sự bất ngờ và cho rằng đây là giọng ca “vượt khỏi giới tính”. Noo Phước Thịnh thể hiện quan điểm không tranh giành nhưng sẽ không nhường nhịn.

Đặc biệt, Tùng Anh còn thể hiện một đoạn ca khúc "Cơn mưa tình yêu" bằng cả giọng nam và nữ khiến tất cả mọi người một lần nữa nổi da gà và vô vùng thích thú.

Cuối cùng, Tùng Anh đã đưa ra quyết định quyết định cuối cùng của mình là về đội của Thu Minh khiến nữ giám khảo này sung sướng tột cùng.

Bên cạnh đó là những diễn biến khác trong The Voice 2017 - tập 3:

Trong tập tối qua, chương trình còn có những giây phút lắng đọng khi xuất hiện một gương mặt quen thuộc - Lương Minh Trí, học trò của cố nhạc sĩ Trần Lập - HLV The Voice mùa đầu tiên. Sau khi anh thể hiện ca khúc tiếng anh "When we were young", Thu Minh và Tóc Tiên đã xúc động rơi nước nhớ lại người anh đã từng ngồi vào chiếc ghế nóng The Voice.

Hot boy kỹ sư du học Pháp Phạm Văn Minh, 24 tuổi hiện ca khúc "S'il Suffisail D'aimer" bằng tiếng Pháp. Với những nốt cao khoe được chất giọng vang, sáng, anh đã chinh phục được HLV Thu Minh và Đông Nhi. Kết quả, chàng kỹ sư quyết định về với đội của Thu Minh.

Thí sinh Trần Thị Huyền Dung, 23 tuổi đến từ Hà Tĩnh tự tin thể hiện hit "Gửi người yêu cũ" của Hồ Ngọc Hà. Huyền Dung mang đến một bản phối mới cùng cách thể hiện tình cảm, dạt dào cảm xúc đã chinh phục được 4 HLV. Huyền Dung quyết định đầu quân về team Đông Nhi.

Lan Hương - thí sinh 18 tuổi "gây sốt" vì quá dễ thương khi mang đến sự trẻ trung cho ca khúc "Biệt Ly". Cô chinh phục được HLV Đông Nhi và Tóc Tiên và quyết định chọn về đội của Tóc Tiên.

"Cô bé hạt tiêu" Hoàng Mỹ Linh đến từ Thái Bình với ca khúc "Love on top". Giọng hát trong trẻo và cảm xúc của cô nàng khiến Đông Nhi, Tóc Tiên phải tranh giành quyết liệt. Sau một hồi tranh đấu căng thẳng, Mỹ Linh đã quyết định về đội Tóc Tiên.

Dương Mạc Yến Nhi - con gái của diễn viên Hoàng Yến cũng xuất hiện trong cuộc thi. Cô thể hiện ca khúc nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà mang tên "Tội lỗi". Tuy nhiên, chưa may mắn, cô không chinh phục được HLV nào bấm nút chọn.

Tiếp đến là một cô gái rất đặc biệt Nguyễn Thảo Phương, 22 tuổi với ca khúc nổi tiếng "Something's got a hold on me". Bằng chất cổ điển và khả năng hát tiếng Anh điêu luyện, cô đã chinh phục được HLV Đông Nhi. Và sau khi quay ghế, ba HLV còn lại đều tỏ ra tiếc nuối.

Chàng trai Nguyễn Đức Tài với ca khúc "Nấc thang lên thiên đường". Anh mang đến sự lãng mạn, nhẹ nhàng bao trùm cả trường quay. Giọng hát cảm xúc chạm được đến người nghe đã chinh phục được Đông Nhi.

Ngô Anh Đạt - thí sinh 16 tuổi mang đến bất ngờ cho khán giả qua ca khúc nổi tiếng "Halo". 2 năm trước, cậu bé từng tham gia cuộc thi The Voice Kids. "Tài không đợi tuổi" đã chinh phục được HLV Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và Đông Nhi. Kết quả, cậu bé nhỏ tuổi đã chọn về đội Noo Phước Thịnh.

Phan Duy Anh, chàng trai 25 tuổi mang đến một ca khúc quen thuộc là "Phía sau một cô gái". Với chất giọng nhẹ nhàng, da diết, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên đã bấm nút quay lại. Anh quyết định về đội của Đông Nhi.

The Voice 2017 - tập 3 còn xuất hiện cô nàng xinh đẹp, cá tính Trần Hải Linh. Với chất giọng lạ tai cùng đoạn rap cực chất khi thể hiện ca khúc "Quay lưng", cô đã chinh phục được HLV Thu Minh và Tóc Tiên. Cuối cùng, nữ thí sinh đã quyết định về đội HLV Tóc Tiên.

Tập 4 vòng Giấu mặt The Voice - Giọng hát Việt với những thí sinh cuối cùng sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 5/3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Anne - Video: Bản quyền thuộc VTV