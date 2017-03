Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.400 bao thuốc lá nhãn hiệu 555.

Vừa qua, tại km 311 QL1A, đoạn thuộc địa phận xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa), tổ TTKS của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt - Công an tỉnh Thanh Hóa do thiếu tá Nguyễn Hữu Nam làm tổ trưởng đã kiểm tra xe ô tô mang BKS 76C – 047.15 do Trương Duy Thanh (SN 1984, thường trú ở Quảng Ngãi) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.400 bao thuốc lá nhãn hiệu 555. Tại thời điểm nói trên, lái xe Trương Duy Thanh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng. Bước đầu, lái xe khai nhận chở thuê số thuốc lá từ Nam Định đi Quảng Ngãi. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.