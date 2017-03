Sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giảm sút nhiều, một số dự án đầu tư kém hiệu quả, chưa thu hồi vốn đầu tư… Vì thế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động của TKV.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Thông báo kết luận nêu rõ, ngành than có vị trí quan trọng đối với đất nước và tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng TKV và Tổng công ty Đông Bắc phát triển bền vững trong điều kiện thị trường, cạnh tranh sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đối với TKV của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV tiếp thu, xây dựng Báo cáo tổng thể, đầy đủ và hoàn chỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, dòng tiền, cơ chế quản lý tập đoàn và các công ty con, quản trị; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2016; đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, thực trạng tình hình của TKV và những giải pháp cơ bản nhất về quan điểm, định hướng tái cơ cấu; kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo hoàn thành và gửi Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trước ngày 25/3/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát hoạt động của TKV; nghiên cứu, xử lý kịp thời các kiến nghị của TKV và Tổng công ty Đông Bắc.

Về hiệp thương giá bán than cho sản xuất điện và phân bón: Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, phân tích kỹ các yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất, tiêu thụ than để xác định giá hiệp thương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2017.

