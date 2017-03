Đối tượng Cao Mạnh Hùng đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Chiều 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản, trú ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội) về hành vi Dâm ô đối với trẻ em (theo Điều 116 Bộ luật Hình sự).

Đối tượng Cao Mạnh Hùng tại CQĐT, chiều 16/3 (ảnh: An ninh Thủ đô)

Như đã đưa tin, gia đình cháu bé gái 8 tuổi T.Y.N tố bị hàng xóm là Cao Mạnh Hùng xâm hại tình dục. Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị L (mẹ cháu N), sự việc xảy ra tối 8/1/2017. Sau khi bị Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô, cháu N. đã kể lại vụ việc với chị họ tên H. Cháu H sau đó đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn biết.

Bức xúc về sự việc, sáng 10/1/2017, chị L đã đưa con gái đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của đối tượng.

Tối 11/1, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập nghi can để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L tố cáo. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an quận Hoàng Mai. Cao Mạnh Hùng bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai.

Sau đó, Công an quận Hoàng Mai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Ngày 13/3, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định số 69, khởi tố vụ án hình sự Dâm ô với trẻ em, xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN