Ngày 20-4, trả lời Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Trâm, Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết đơn vị vừa ký quyết định dừng cấp phép cho tất cả sản phẩm của MCBooks.

Quyết định trên có liên quan đến vụ ông Woo Bo Hyun, tác giả người Hàn Quốc tố cáo Công ty CP sách MCBooks (Hà Nội) đã gian lận thương mại và vi phạm bản quyền đối với các cuốn sách mà hai bên ký hợp đồng xuất bản tại Việt Nam.

Chỉ một quyển sách tìm thấy 14 bản in khác nhau

Ngày 18-4, tác giả người Hàn Quốc Woo Bo Hyun đã có đơn kêu cứu việc công ty sách Mcbooks vi phạm hợp đồng tác quyền.

Ông Woo cho biết ngày 16-5-2014 ông đã kí hợp đồng xuất bản bảy quyển sách tự học tiếng Anh với Công ty sách Mcbooks Việt Nam, cụ thể : Luyện nói tiếng Anh hiệu quả với Woo Bo Hyun 3.000 cuốn. Tự học giao tiếng tiếng Anh thành thạo với Woo Bo Hyun 2.000 cuốn. Tự học 1.000 từ tiếng Anh căn bản cho người mới bắt đầu 3.000 cuốn. Tự học 200 thành ngữ tiếng Anh thông dụng 2.000 cuốn. Tiếng Anh ma thuật 2.000 cuốn. Tự học đàm thoại tiếng Anh ngẫu hứng 2000 cuốn. Tự học đàm thoại tiếng Anh phá cách 3.000 cuốn. Những lần tái bản sau đó tiền tác quyền tính theo số lượng sách bán được thực tế.

Tuy nhiên, theo ông Woo, ông đã phát hiện, trên thực tế, ở trang lưu chiểu của mỗi quyển sách đều ghi rõ là Mcbooks đã in số lượng 5.000 quyển/tựa ở lần đầu tiên. Ông còn tìm được bằng chứng tất cả các sách của ông đều đã được Mcbooks in nhiều lần với những bản in khác nhau về màu sắc, kích thước, chi tiết, ngày giờ xuất bản.

Ví dụ như quyển Tiếng Anh ma thuật có ba lần xuất bản với: Lần in ngày 10-11-2014 tại Công ty in Hà Nội, số lượng in 5.000 bản, có 4 phiên bản khác nhau về màu sắc, kích thước, chất lượng giấy, chi tiết. Lần in ngày 16-3-2015, số lượng 5.000 bản tại Công ty in Tuấn Bằng, có 2 phiên bản in khác nhau. Lần in ngày 17-3-2016, 5.000 bản, tại Công ty in Tuấn Bằng, có 3 phiên bản khác nhau. Riêng cuốn Tự học 200 câu thành ngữ tiếng Anh ghi là chỉ được in một lần duy nhất vào ngày 26-12-2014 với 5.000 bản tại Công ty in Sao Việt nhưng lại tìm được đến 14 phiên bản khác nhau về màu sắc, kích thước, chất lượng giấy, chi tiết.

Ngoài ra, trong một email do người thiết kế của Mcbooks gửi cho trợ lý của ông Woo vào ngày 17-6-2015 có chi tiết “cuốn 200 thành ngữ chuẩn bị tái bản” nhưng tại thời điểm đó MCbooks chưa hề xin phép tái bản quyển này…

Với những bằng chứng đó, ông Woo Bo Hyun đã gửi văn bản đến MCbooks đưa một số dẫn chứng, đường link yêu cầu công ty này chấm dứt hợp đồng không thương lượng; báo cáo đúng số lượng sách đã in từ khi ký hợp đồng đến nay và thanh toán tác quyền trong các năm 2014, 2015, 2016, 2017; thu hồi các sách của ông trên thị trường, hủy phim trong vòng 20 ngày nhận được thông báo.

NXB buộc Mcbooks giải trình

Ngày 16-3-2017, Công tyLuật TNHH Năm Sao đại diện cho Mcbooks đã gửi văn bản cho ông Woo Bo Hyun với điều đầu tiên dài gần dẫn Luật hình sự Việt Nam về hành vi vu khống bịa đặt với các điều khoản chế tài bằng hình phạt tù. Văn bản này cho rằng Mcbooks không gian dối về số lượng in. Văn bản này cũng cho rằng trên giấp phép xin 5.000 bàn nên trên bìa sách in 5.000 bản, còn thực tế chỉ hợp đồng in 2.000 bản. Những quyển có tái bản thêm do chưa thống kê từ thực tế số sách bán nên chưa trả nhuận bút thêm cho ông Woo.

Trong ngày 16-3-2017, Mcbooks đã chuyển bản thống kê số sách bán thêm được sau lần in đầu tiên của bảy tựa sách ký hợp đồng và trả cho ông Woo thêm hơn 43,6 triệu đồng. Văn bản yêu cầu ông Woo không được thông tin ra báo chí và buộc ông Woo xin lỗi Mcbooks.

Văn bản và quyết định của NXB Đại học quốc gia Hà Nội thông báo dừng cấp phép cho tất cả các sản phẩm của Mcbooks. Ảnh: HB

Ông Woo không đồng tình,cho biết sách của ông từng xuất bản tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, sắp tới là Tây Ban Nha, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia… Ông chưa gặp trường hợp nào như ở Việt Nam và muốn Mcbooks chấm dứt hợp đồng, xin lỗi ông.

Vụ việc của ông Woo không chỉ báo chí Việt Nam quan tâm mà một số tờ báo của Hàn Quốc trong những ngày qua cũng đã viết bài. Giám đốc Mcbooks đã không trả lời liên lạc của Pháp Luật TP.HCM. Giám đốc công ty luật đại diện Mcbooks thì cho biết không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.

Ngày 19-4, NXB Đại học quốc gia Hà Nội đã có văn bản cho biết: Trong thời gian qua, việc thực hiện liên kết xuất bản của Công ty CP sách Mcbooks có nhiều sai phạm, bị báo chí và các đối tác liên quan phản ánh, ảnh hưởng nhiều đến NXB Đại học quốc gia Hà Nội. Vì vậy, để giải quyết triệt để sai phạm trên, NXB dừng cấp phép tất cả các sản phẩm của Mcbooks, yêu cầu Mcbooks ngưng phát hàng các đầu sách của ông Woo Bo Hyun để giải quyết xong sự việc, yêu cầu Mcbooks giải trình sự việc.

Ngày 20-4 ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Mcbooks đã có văn bản giải trình với Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội nói rằng Mcbooks không vi phạm tác quyền theo hợp đồng nhưng không giải thích gì các chi tiết ông Woo đã nêu. Ông Cường chỉ nêu trường hợp một quyển Tiếng Anh ma thuật với số lần in thực tế 15.000 bản và nói rằng vì khó khăn thu hồi công nợ nên trả tiền chậm khiến ông Woo hiểu lầm, sẽ nhanh chóng khắc phục để hay bên hiểu nhau hơn.

Cũng trong ngày 20-4, trả lời Pháp Luật TP.HCM, luật sư Hoàng Việt Sơn, Công ty luật VNC- đại diện tác giả Woo Bo Hyun cho biết ông Woo sẽ khởi kiện nếu Mcbools không hủy hợp đồng và xin lỗi.

In nối bản gian dối tiền tác quyền: nói mãi, khổ lắm!

Từ nhiều năm qua việc các nhà xuất bản, các công ty sách ăn gian tác quyền của tác giả bằng cách ký hợp đồng một lần với một số lượng sách nhất định rồi âm thầm tái bản là một vấn nạn. Biết bao bao nhiêu cuộc tọa đàm, hội thảo mổ xẻ vấn đề này mà hoài không giải quyết được.Chỉ khi nào tác giả phát hiện, tự thu thập rất vất vả, mệt mỏi rồi kiện cáo thì họa may quyền lợi được giải quyết.

Tháng 8-2015, làng sách cũng từng xôn xao với sự kiện nhà văn trẻ Lê Hữu Nam kiện Công ty sách Bách Việt yêu cầu chấm dứt hợp đồng truyện Mật ngữ rừng xanh của anh cũng vì phát hiện công ty này gian dối lượng sách in khá lớn so với hợp đồng tác quyền đã ký.