Vì hai thành viên Boram và Soyeon đã không chịu ký tiếp hợp đồng với công ty quản lý. Đây là lý do khiến nhóm nhạc nữ được hâm mộ nhất K.pop có nguy cơ tan rã.

Mặc dù phía Công ty quản lý MBK Entertainment đã phủ nhận tin đồn nhóm T-ara tan rã trước đó, tuy nhiên sáng 23.3 thông tin nhóm T-ara tan rã khi hai trong 6 thánh viên của nhóm không chịu tái ký hợp đồng.

Hai thành viên không chịu tiếp tục gia hạn hợp đồng là Boram và Soyeon. Trong khi đó, có thông tin còn cho biết thêm 4 thành viên còn lại là Qri, Eunjung, Hyomin và Jiyeon đã quyết định gia hạn hợp đồng nhưng chỉ đến cuối tháng 12 năm nay.

Theo hợp đồng của nhóm T-ara với Công ty MBK Entertainment thì đến ngày 15.5 tới là kết thúc. Chính vì thế, hiện tại, công ty quản lý đã lập một bảng hợp đồng mới nhưng ý định này không hoàn thành. Rất có thể, album mới nhất của nhóm sẽ ra mắt vào tháng 5 tới sẽ là album cuối cùng của nhóm.

T-ara là nhóm nhạc nữ thần tượng của Hàn Quốc được ra mắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2009 bởi Core Contents Media, nay là Công ty MBK Entertainment với đội hình gồm sáu thành viên và phát hành đĩa đơn đầu tay "Lie".

Năm 2011, T-ara ký một hợp đồng 4.7 tỷ won với công ty giải trí J-Rock cho việc ra mắt tại Nhật. Đây là số tiền cao nhất trong tất cả các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt tại Nhật Bản. [ Đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên của nhóm là ca khúc làm lại từ bản hit "Bo Peep Bo Peep" năm 2009, ca khúc sau đó đã được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản trao chứng nhận Vàng khi bán ra được hơn 100.000 bản. Năm 2011 và 2012, các đĩa đơn "Roly-Poly", "Cry Cry", "We Were in Love", "Lovey-Dovey" và "Day by Day" đều nằm trong Top 2 ở bảng xếp hạng âm nhạc Gaon và Korea K.Pop Hot 100. Trong đó, "Roly-Poly" giúp T-ara mang về 2 triệu USD doanh thu và là bài hát có lượt tải kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử của Gaon với 4 triệu lượt tải trong năm.

Tường Anh