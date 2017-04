Ít nhất 7 người đã thiệt mạng vì bị điện giật tại miền nam Nigeria vào tối hôm thứ Năm vừa qua, trong khi đang tụ tập xem trận Tứ kết lượt về Europa League giữa Man United và Anderlecht.

Vụ việc thương tâm kể trên xảy ra tại một trung tâm quan sát ở thành phố cảng Calabar, miền Nam Nigeria. Theo phát ngôn viên của cánh sát, Irene Ugbo, các nạn nhân đã thiệt mạng ngay sau khi một dây cáp điện cỡ lớn rơi xuống căn nhà mà họ đang tụ tập xem bóng đá.

Báo cáo ban đầu cho biết, có tới 30 người đã thiệt mạng, thế nhưng, cảnh sát Nigeria đã đính chính lại vụ việc, và đưa ra thông báo chính xác. 7 người đã chết, 10 người bị thương nặng. Cảnh sát cũng cho biết, tai nạn xảy ra sau khi một vài vấn đề xuất hiện ở máy biến áp đặt tại nơi các CĐV xấu số theo dõi trận đấu.

Ibrahimovic có thể phải nghỉ hết năm vì chấn thương nghiêm trọng

Tiền đạo Ibrahimovic đang đối mặt với nguy cơ phải nghỉ hết năm 2017 sau khi gặp chấn thương đầu gối kinh hoàng trong trận đấu với Anderlecht đêm qua (21/4).

Phía Man United cũng đã bày tỏ sự cảm thông sau khi biết được thông tin đáng buồn trên. Trong một chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Man United đã cho biết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến với bạn bè, gia đình của những nạn nhân xấu số đã thiệt mạng sau bi kịch tại Calabar, Nigeria ngày hôm qua”.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV

— Manchester United (@ManUtd) Ngày 21 tháng 04 năm 2017

Tổng thống Nigeria, ông Muhammadu Buhari cho biết, ông hết sức bàng hoàng trước mất mát này, và cũng gửi tới người nhà nạn nhân lời chia buồn sâu sắc nhất.

T.Tú

Tổng hợp