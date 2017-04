Sau khi công khai hẹn hò hồi tháng 1, cặp ca sĩ đình đám liên tục dành cho nhau nhiều cử chỉ âu yếm khi xuất hiện ở sự kiện hay trên đường phố.

Công khai hẹn hò hồi tháng 1, cặp đôi trẻ đình đám của Hollywood thường xuyên sánh bước bên nhau dù ở sự kiện hay trên đường phố. Hình ảnh nam ca sĩ The Weeknd quàng vai, ôm hôn bạn gái được chụp lại sau khi chủ nhân của bản hit Can’t Feel My Face có buổi hẹn hò hoành tráng với Selena Gomez. Trước đó, anh đã chi rất nhiều tiền để mua lại toàn bộ vé trong rạp nhằm tạo không gian riêng tư với nữ ca sĩ.

Mới đây, cả hai cùng mang giày đôi, vui vẻ xuất hiện tại sự kiện âm nhạc Coachella 2017. The Weeknd tham gia với tư cách nghệ sĩ biểu diễn còn Selena Gomez đi cổ vũ anh.

Sau khi bị đám đông vây quanh, Selena Gomez được The Weeknd ôm vào lòng, che chở để nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó. Hành động này của nam ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú.

Một trong những hình ảnh hẹn hò đầu tiên của cặp đôi được chụp lén. Nữ ca sĩ tình tứ xoa mặt bạn trai khi cả hai đang dùng bữa trong một nhà hàng lãng mạn ở Florence (Italy) sau vài tuần hẹn hò.

Trước khi đến với nhau, The Weeknd từng có thời gian dài hẹn hò với người mẫu Bella Hadid, còn Selena Gomez cũng vừa mới chia tay cuộc tình ngắn ngủi với Samuel Frost vào tháng 8/2016. Đại diện nam ca sĩ 27 tuổi khẳng định anh và Bella chia tay êm đẹp. Nhưng theo nhiều nguồn tin, Bella cảm thấy bị tổn thương và tức giận khi anh nhanh chóng vui vẻ bên tình mới sau khi đường ai nấy đi với cô.

Cặp đôi tình cảm khi đi dạo trên đường phố Rome (Italy). Kể từ sau mối tình lúc tan lúc hợp với Justin Bieber, đây là lần đầu tiên Selena Gomez công khai hẹn hò với tình mới.

Một người bạn của Selena cho biết khi cô ấy ở bên The Weekend, nữ ca sĩ không hề cảm thấy có bất kỳ khoảnh khắc tồi tệ nào cả. Đó là lý do vì sao Selena yêu anh ấy. "The Weeknd rất ngọt ngào và dễ chịu. Chẳng bao giờ xảy ra rắc rối khi ở bên anh ấy", Selena bày tỏ.

Đây là hình ảnh hẹn hò đầu tiên của cặp đôi, gián tiếp công khai tình cảm của họ hồi tháng 1. Ngay sau tin tức Selena Gomez yêu The Weeknd rộ lên khắp mặt báo, nhiều fan đã tỏ ra không hài lòng khi cho rằng nữ ca sĩ đã "cướp bạn trai" của cô bạn Bella Hadid.

Phương Linh