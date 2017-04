Trước cơ quan điều tra - Công an Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Hóa đã nhận ra việc làm sai trái , hối lỗi và xin được nhân dân khoan hồng.

Trong quá trình bị công an Hà Tĩnh bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hóa (SN 1995, trú tại xã Kỳ Khang, Kỳ Anh) khai, đã nhận tiền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu thập thông tin, viết bài chống lại nhà nước Việt Nam.

VIDEO Nguyễn Văn Hóa thừa nhận hành vi

Cụ thể, quá trình hoạt động, Hóa thu thập tài liệu nhiều nơi trên địa bàn Hà Tĩnh như xã Thạch Trị, Hương Khê, Kỳ Anh để gửi đi cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài nhằm mục đích tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, kích động quần chúng nhân dân chống lại các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp.

“Đặc biệt là ngày 2/10/2016, đã kích động giáo dân tập trung gây rối tại cổng chính của Formosa tại xã Kỳ Liên”- Hóa cho biết.

VIDEO Nguyễn Văn Hóa xin lỗi

Sau khi cúi đầu nhận tội về những hành vi sai trái của mình, Hóa mong cơ quan truyền thông đại chúng cho y nói lời xin lỗi sâu sắc đến toàn thể nhân dân Việt Nam cũng như Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền các cấp bởi những hành vi của y gây xâm phạm cho nhà nước

“Mong toàn thể nhân dân và chính quyền các cấp tha thứ cho bị can, để bị can một con đường quay trở về làm lại cuộc đời. Do bị can còn rất trẻ, do bị lợi dụng, lôi kéo. Bị can không muốn tiếp tục theo đuổi”.

“Bị can muốn kêu gọi tất cả từ thanh niên đến người già, từ nông dân đến tầng lớp trí thức, lương dân cũng như người công giáo đừng vì đồng tiền, đừng vì cái lợi trước mắt như bị can đã từng trải mà gây xâm phạm, bán rẻ lương tâm, bán rẻ Tổ quốc cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phản động, cực đoan chống phá nhà nước, đừng theo vết xe đổ của bị can” – Nguyễn Văn Hóa nói.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 6/4, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hóa về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự.

Nhóm PV Thời sự