Hãng Universal đã chọn được đạo diễn và ấn định ngày phát hành cho phần tiếp theo của bộ phim ca vũ nhạc gồm toàn các giai điệu đến từ nhóm ABBA.

Universal thông báo tựa đề của phần hai Mamma Mia! là Mamma Mia: Here We Go Again!. Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả từ 20/7/2018, tức tròn mười năm sau tập đầu tiên.

Kịch bản và ghế đạo diễn của dự án được dành cho Ol Parker - tác giả bộ phim ăn khách The Best Exotic Marigold Hotel (2011). Hiện anh chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về nội dung của Mamma Mia: Here We Go Again!.

Các ngôi sao cũ như Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgard hay Colin Firth dự kiến đều trở lại. Ngoài ra, hãng phim hứa hẹn sẽ tuyển chọn thêm một số gương mặt mới và sử dụng các bài hát của ABBA chưa xuất hiện trong bộ phim trước.

Bộ phim ca vũ nhạc rộn rã Mamma Mia! (2008) sẽ có phần hai sau đúng mười năm. Ảnh: Universal.

Cũng giống như cách đây một thập kỷ, hai thành viên của nhóm ABBA là Benny Andersson và Björn Ulvaeus sẽ có mặt để làm tư vấn âm nhạc, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho dự án điện ảnh.

Tuy sở hữu cốt truyện đơn giản, nhưng Mamma Mia! đi vào lòng người nhờ những giai điệu âm nhạc quen thuộc của ABBA. Chuyện phim bắt đầu khi Sophie (Amanda Seyfried) chuẩn bị kết hôn, nhưng không biết ai là cha đẻ để mời ông đến tham dự ngày vui.

Cuối cùng, Sophie quyết định mời cả ba người nằm trong vòng nghi vấn đến hòn đảo Kalokairi (Hy Lạp) xinh đẹp để điều tra xem ai là cha mình. Họ đều nhận lời và khiến cho mẹ cô (Meryl Streep) rơi vào tình huống tréo ngoe.

Mamma Mia! từng sử dụng một số ca khúc nổi tiếng của ABBA như I Have a Dream, Chiquitita, Dancing Queen, Our Last Summer, Super Trouper, The Winner Takes It All, Take a Chance on Me...

Mamma Mia: Here We Go Again! dự kiến khởi chiếu từ 20/7/2018.

Tuấn Lương