Hai cô giáo đứng lớp của cháu bé 3 tuổi bị chảy máu vùng kín đã có tường trình gửi Hiệu trưởng và lãnh đạo Phòng GDĐT quận Long Biên

1. Liên quan vụ việc cháu bé 3 tuổi ở Ngọc Lâm, Hà Nội bị tổn thương ở vùng kín, 2 cô giáo của cháu bé đã có bản tường trình gửi Hiệu trưởng và lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Long Biên, khẳng định trong ngày phát hiện vụ việc, khi ở lớp cháu bé không có biểu hiện gì bất thường, vẫn vui vẻ chào cô giáo trước khi về. 2 cô giáo cũng nói rõ lý do xin nghỉ đứng lớp vào ngay ngày hôm sau hôm phát hiện sự việc.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ việc, gia đình bé 3 tuổi cho biết đã nhận được kết quả khám chứng thương của bệnh viện. Theo đó, cháu P. không bị rách màng trinh, không có tế bào người nam, có vết bầm tím bên trong và ra máu.

Về phía nhà trường, cô giáo Lê Thị Dung – Hiệu trưởng, cho biết: “Nhà trường đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận. Sáng 24/3, Trưởng Phòng đã xuống trường làm việc để tìm hiểu thêm thông tin. Chiều 23/3, nhà trường đã tổ chức đến nhà thăm cháu P.”. Cũng theo bà hiệu trưởng trường mầm non, hiện cơ quan Công an quận Long Biên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc. Mọi thông tin để đảm bảo khách quan, chính xác cần chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Trong ảnh, trường mẫu giáo nơi cháu bé đang theo học.

2. Giám định mẫu hài cốt dưới bể phốt của 1 gia đình ở Thanh Hóa : Liên quan đến vụ việc phát hiện bộ xương người trong bể phốt khi làm nhà tại gia đình ông Nguyễn Văn Thi (SN 1957) ở tiểu khu Nam Tiến, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang giám định mẫu hài cốt một bộ xương người này đồng thời ra thông báo truy tìm thông tin về nạn nhân.

3. Bị cáo người Trung Quốc giết đồng hương ở Đà Nẵng lĩnh án : Ngày 24/3, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án tù chung thân với bị cáo Feng Long Chun (tên gọi khác là A Lãng, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với hai tội danh "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

4. Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook ra tòa : Sau 2 ngày xét xử, sáng 24/3, tại thành phố Sơn La, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án vụ án giết người xảy ra vào tháng 5/2016 tại trường THPT Thảo Nguyên, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên Trịnh Danh Thịnh phạm tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo quy định tại khoản 1 điều 96, điểm D, P; khoản 1 điều 46 Bộ Luật hình sự; bị cáo lĩnh án 18 tháng tù giam được khấu trừ thời hạn tạm giữ.

5. "Shipper" ma túy ném túi hàng hòng phi tang khi bị vây bắt : Khoảng 2h30 ngày 23/3, trên đường Lê Văn Trị, thuộc tổ 5, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Võ Văn Sơn (32 tuổi, trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

6. Giả danh lãnh đạo tỉnh, cán bộ công an lừa đảo hàng tỷ đồng : Trong những ngày gần đây, tại địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân bằng cách giả danh cán bộ của Bộ Công an hay lãnh đạo địa phương điện thoại đến nhà người dân để hăm dọa, yêu cầu chuyển tiền. Đã có không ít người mắc bẫy của nhóm đối tượng này với số tiền bị lừa từ hàng chục đến cả tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

7. Công an khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn : Trưa 24/3, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an (C46) đã tổ chức khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng) trước khi bán cho ông Phạm Công Danh. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bà Hứa Thị Phấn. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

8. Tạm giữ 40 bình khí cười trên khu vực phố cổ Hà Nội : Tối 23/3, Đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội cùng lực lượng liên ngành gồm Công an quận Hoàn Kiếm, Cảnh sát môi trường quận Hoàn Kiếm... bất ngờ kiểm tra hai điểm tập kết số lượng lớn bình khí cười tại phố Thanh Hà và phố Đào Duy Từ (Hà Nội)

9. Tử hình trùm ma túy Tàng Keangnam : Sau 3 ngày xét xử, chiều 24/3, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối vụ án mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin của trùm ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982, quê Sơn La) và đồng phạm. Theo đó, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Tàng Keangnam, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt trùm ma túy Tây Bắc tử hình. (Ảnh: VTC)