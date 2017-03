Những tổn thương từ thời thơ ấu đã ám ảnh nhiều nghệ sĩ suốt cả cuộc đời.

Năm 2006, nữ diễn viên "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" Teri Hatcher tiết lộ trên tạp chí Vanity Fair, cô đã bị người bác của mình cưỡng bức lúc mới 5 tuổi. "Tôi không muốn giả vờ như nó chưa từng xảy ra" - Teri nghẹn ngào tâm sự - "Bây giờ mọi người đều sẽ biết. Tôi thực sự đã vượt qua được, nhưng cũng rất chật vật để ngày hôm nay có thể nghĩ được rằng mình không phải là một thứ hàng hóa hỏng. Tôi biết mình là một phụ nữ xinh đẹp, hiểu biết và nhạy cảm". Năm 2002, Teri Hatcher đã đứng ra làm chứng chống lại người bác của mình. Ông ta bị ngồi tù 14 năm.

Cô đào Pamela Anderson trải lòng về tuổi thơ tăm tối của cô trong bài phát biểu tại buổi lễ gây quỹ từ thiện ở Cannes năm 2014. Pamela kể, cô bị bảo mẫu sàm sỡ năm 6 tuổi và bị anh trai một người bạn hãm hiếp năm 12 tuổi: "Anh ta dạy tôi chơi chơi cờ, sau đó massage lưng và cưỡng dâm tôi. Khi ấy anh ta 25 tuổi còn tôi 12 tuổi... Không cần phải nói mọi người cũng hiểu tôi đã có quãng thời gian khó khăn ra sao để tin tưởng vào con người. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này".

Nữ diễn viên Anne Heche bị chính người cha ruột cưỡng hiếp một thời gian dài từ khi cô còn là một đứa bé đến lúc 12 tuổi. Anne kể rằng, cô cũng bị lây nhiễm căn bệnh hoa liễu từ cha mình. Ngôi sao phim "Aftermath" chia sẻ về nỗi đau quá khứ trong cuộc phỏng vấn năm 2001: "Tôi nghĩ thật khó để những đứa trẻ nói về chuyện lạm dụng bởi đó chỉ là những ký ức. Bất kỳ ai cũng sẽ nhìn bạn rồi hỏi: Ồ, cô biết chắc chắn điều đó không? Và đó là một trong những nỗi đau đớn nhất khi nghĩ về nó".

Nữ diễn viên Ashley Judd tâm sự trong cuốn hồi ký "All That Is Bitter and Sweet" năm 2011, cô từng là nạn nhân của tội ác hãm hiếp và loạn luân. Sự việc xảy ra khi Ashley Judd còn là một đứa trẻ. Thủ phạm chính là một thành viên trong gia đình. Ngôi sao phim "Divergent" chia sẻ trong cuộc phỏng vấn truyền hình sau đó: "Bạn biết đấy, đã quá trễ để quay lại quá khứ và có được một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng nhờ ân sủng của Chúa, tôi đã có được một chương trình đơn giản để phục hồi và cuộc sống ngày hôm nay thực sự tốt đẹp".

Minh tinh Jane Fonda mở lòng kể về nỗi đau thời thơ ấu: "Để bạn thấy mức độ mà chế độ nam quyền đã ảnh hưởng đến phụ nữ ra sao: tôi đã bị hiếp dâm, bị lạm dụng tình dục từ lúc còn bé. Tôi đã bị sa thải vì không chịu ngủ với ông chủ của mình". Jane ngậm ngùi chia sẻ với nữ diễn viên Brie Larson trong cuộc phỏng vấn trên tờ The Edit: "Tôi luôn nghĩ đó là lỗi của mình, rằng mình đã làm gì đó hoặc nói gì đó không đúng".

Nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey kể lại những ký ức đau đớn trong bài phát biểu tại Đại học Ball State năm 2012. Trước các sinh viên, Oprah tâm sự cô đã bị lạm dụng tình dục từ khi 9 tuổi đến 14 tuổi. Nữ MC bày tỏ: "Bất kỳ ai từng bị quấy rối tình dục và bạo hành về thể chất đều phải mất cả cuộc đời để xây dựng lại lòng tự trọng".

Mo’Nique - ngôi sao từng giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai cô gái bị cha dượng lạm dụng tình dục từ nhỏ trong phim Precious - cũng đã có trải nghiệm tồi tệ như vậy khi còn bé. Mo’Nique tiết lộ trên tờ Essence, cô đã bị anh trai của mình giở trò đồi bại lúc 7 tuổi: "Thậm chí khi tôi đứng trước anh ấy và kể với cha mẹ mình, anh ấy vẫn bảo rằng tôi đang nói dối, rằng chẳng có gì xảy ra cả. Cha tôi rất buồn nhưng không muốn nhắc đến chuyện đó lần nữa. Còn mẹ tôi nói câu mà tôi sẽ không bao giờ quên: 'Nếu đúng là như thế, nó sẽ xảy ra lần nữa'. Tôi đã hận họ suốt một thời gian dài".

Nữ ca sĩ Mary J. Blige tiết lộ năm 2011, cô từng rất bàng hoàng khi bị một người thân trong gia đình quấy rối lúc 5 tuổi: "Tôi nhớ rõ cảm giác ấy, đúng theo nghĩa đen, ngay trước khi nó xảy ra, tôi vẫn không thể tin được là người đó lại làm chuyện như vậy với tôi".

Nữ diễn viên Queen Latifah từng tâm sự trong một talkshow, cô đã bị lạm dụng lúc còn nhỏ bởi người giữ trẻ. Ngôi sao truyền hình Mỹ đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại niềm tin.

Nữ ca sĩ đoạt giải Grammy - Fiona Apple tiết lộ, cô cũng từng là nạn nhân của một vụ ấu dâm. Năm 12 tuổi, Fiona Apple đã bị cưỡng hiếp bên ngoài căn hộ của gia đình.

