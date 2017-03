Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối tượng có hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Ngày 30/3, Trung tá Đàng Lưu Chiêm Doãn, Phó Trưởng Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1973), ở thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Như tin TTXVN đã đưa, vào khoảng 20 giờ ngày 25/3, đối tượng Nguyễn Văn Hiền đến nhà chị N.T.H ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam chơi. Lúc này cháu H.Đ.N.D (chưa đầy 5 tuổi) là con chị Đ.T.X.H (nhà ở bên cạnh nhà chị H) đã sang nhà chị N.T.H chơi.

Thấy trong nhà vắng bóng người lớn, đối tượng Nguyễn Văn Hiền đã dụ dỗ và kéo cháu H.Đ.N.D vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi dâm ô.

Do không thấy con, chị Đ.T.X.H đã tìm và gọi cháu. Nghe tiếng mẹ gọi, cháu H.Đ.N.D liền mở cửa chạy thoát ra ngoài khi đối tượng Nguyễn Văn Hiền chưa thực hiện được hành vi dâm ô. Sau đó, người dân đã vây bắt Hiền giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiền đã thừa nhận hành vi của mình.

Chỉ trong tháng 3/2017, tại Ninh Thuận đã xảy ra 3 vụ dâm ô trẻ em, khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Hiện cả 3 vụ đều đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt bị can tạm giam để xử lý theo qui định của pháp luật./.

