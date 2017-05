Nợ một tiệm cầm đồ số tiền ít nhưng bị gộp chung với lãi suất cao nên K. bị nhóm côn đồ bắt ký giấy nhận nợ 300 triệu đồng. Để gây sức ép cho gia đình trả tiền, nhóm côn đồ bắt nạn nhân rồi giam giữ trong một căn nhà tại quận Tân Phú (TPHCM).

Nhóm côn đồ bị Công an Tân Phú tạm giữ. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, ngày 12.5, bà N.T. N.T (trú quận 9) làm đơn trình báo đến Công an quận Tân Phú về việc con gái mình là N.N.N.K bị nhóm người bắt giữ trái phép rồi đòi gia đình bà T. phải "chung đủ" cho chúng số tiền 300 triệu đồng mới thả.

Nhận hung tin, bà T. chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không đủ số tiền trên để chuộc con ra. Bà T. tìm mọi cách để nhóm đối tượng trên cho thêm thời gian, đồng thời nhờ nhiều mối quan hệ xác định nơi con gái đang bị giam giữ để nhờ cơ quan công an can thiệp. Sau khi xác định nơi con mình bị nhốt, bà T. đã làm đơn gửi Công an quận Tân Phú.

Nhận tin báo từ bà T., Công an quận Tân Phú tung trinh sát đi xác minh, vào cuộc điều tra. Qua đó, công an xác định K. đang bị nhốt tại một căn nhà trên đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh) nên tổ chức lực lượng ập vào giải cứu cô gái. Hai đối tượng là Hoàng Văn Nhân (24 tuổi) và Hoàng Hồng Quân (27 tuổi) đang canh giữ K. cũng bị bắt.

Tại cơ quan công an, Nhân và Quân khai thêm ra 7 đối tượng khác. Chị K. cho biết, do có nợ tiền một tiệm cầm đồ tại quận Bình Thạnh. Ban đầu số tiền nợ tuy ít nhưng bị chủ tiệm này tính lãi suất quá cao nên K. bị mất khả năng thanh toán. Sau đó, nhóm giang hồ này ép K. ký giấy vay nợ 300 triệu rồi bắt đi.

Hiện Nhân, Quân và 7 đối tượng gồm Trần Văn Th. (SN 1991), Nguyễn Văn M. (SN 1989), Nguyễn Văn T. (SN 1992), Trần Văn Th. (SN 1994), Tống Văn T. (SN 2000), Nguyễn Văn H. (SN 1995), Nguyễn Văn H. (SN 1995) và Trần Văn Q. (SN 1992) đang bị tạm giữ, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Trường Sơn