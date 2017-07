Nhà trôi theo nước hoặc chỏng chơ cột, đường giao thông bị cày xới sau 2 giờ lũ quét qua.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talas đổ bộ hôm 17/7, trong ngày 20-21/7 tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) liên tục có mưa to. Dòng sông Nậm Mộ, các khe suối nước dâng cao dần.

15h ngày 21/7, dòng nước đục ngầu từ núi cao ập xuống bản Nhã Lỳ và bản Cánh (xã Tà Cạ) tạo thành cơn lũ ống. "Dù chủ động phòng tránh từ trước nhưng không ngờ dòng nước hung dữ, cuồn cuồn như thác đổ. Chúng tôi chỉ kịp gọi nhau thoát khỏi nhà chạy ngược lên rừng mà không kịp cầm theo tài sản gì", anh Lý - một dân bản thảng thốt kể.

Trong chuốc lát, dòng nước cao cả vài mét ập vào các ngôi nhà vốn kiên cố, phá nát vách tường cuốn sạch đồ đạc.

Những ngôi nhà không bị cuốn trôi thì cũng chỉ còn trơ trọi khung gỗ, xiêu vẹo.

Sau hai giờ hoành hành, nước bắt đầu giảm dần. Tổng cộng 10 ngôi nhà ở hai bản Nhã Lỳ và bản Cánh bị cước cuốn phăng cùng nhiều vật dụng sinh hoạt.

Một điểm trường tiểu học với năm phòng học cũng bị nước tràn qua, sân trường bị nước xói lở.

Ngồi thẫn thờ bên vợ và con nhỏ, ông Vi Văn Sinh - một trong những hộ bị lũ cuốn trôi nhà kể, thời điểm nước lũ ập về vợ chồng ông cùng con may mắn đang ở trên lán rẫy nên không có thương vong.

"Giờ mất nhà rồi thì gia đình sống tạm bợ tại lán nương rồi tính tiếp", ông nói.

Tuyến đường liên xã qua Tà Cạ bị chia cắt do bùn đất vẫn chảy qua. Hôm nay, ba xã gồm Tà Cạ; Mường Típ và Mường Ải với hàng nghìn nhân khẩu bị cô lập.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho hay, tuyến đường độc đạo dẫn vào Tà Cạ, Mường Típ và Mường Ải có 5 điểm bị nước phá hủy, có điểm rộng cả vài chục mét khiến xe máy, ôtô không thể qua lại.

Để vào được tâm điểm nơi xảy ra lũ quét, nhà chức trách phải chạy ca nô ngược dòng sông Nậm Mộ nhiều giờ trong nước chảy xiết.

Những hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, tạm thời được chính quyền huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ, ở tập trung tại nhà cộng đồng trong thời gian dựng lại nhà.

"Ước tính thiệt hại do cơn lũ gây ra khoảng 20 tỷ đồng. Song để khắc phục được công trình giao thông, nhà dân phải mất nhiều thời gian", Chủ tịch huyện thông tin.

Ngoài con đường dẫn vào xã Tà Cạ, thì tại xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) cũng bị sạt lở nghiêm trọng, muốn lưu thông qua khu vực này chỉ có cách khênh xe máy.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ (Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) cho hay, ước tính cả trăm mét đường giao thông tại huyện Kỳ Sơn bị hỏng sau trận lũ. Sở đang cùng huyện lên phương án, tập trung móc khắc phục trong những ngày tới.

Theo VnExpress