Tối 17-5, tại sân vận động làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Nam Đàn long trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen 2017.

Tới dự lễ có đại diện lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, họ Hà cùng hàng vạn cán bộ, nhân dân huyện Nam Đàn, thành phố Vinh và các vùng lân cận

Lễ hội Làng Sen 2017 với quy mô cấp tỉnh cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội được chia thành hai phần lễ và hội.

Phần lễ có lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; lễ diễu hành từ thành phố Vinh về quê Bác; lễ dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên và lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm ra sân vận động Làng Sen.

Phần hội bao gồm các hoạt động như tổ chức hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác”, thi đấu bóng chuyền tranh cúp động lực, tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày chuyên đề ảnh về Bác Hồ và Lễ hội Làng Sen, chiếu phim về Bác Hồ, hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”…

Điểm mới của Lễ hội năm nay là sẽ thay thế Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” bằng Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”, với sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 10 tỉnh, thành trên cả nước. Sau Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Những đài hoa dâng Bác” do các đoàn nghệ thuật thể hiện.

Lễ hội Làng Sen đã trở thành một thương hiệu của Du lịch Nghệ An, tạo điều kiện cho tỉnh tập trung các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng nhiều sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Lễ hội được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và thành kính của nhân dân cả nước đối với vị Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 19-5.

Một số hình ảnh tại Lễ hội:

Trưng bày chuyên đề ảnh về Bác Hồ và Lễ hội Làng Sen.

Lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.

Tổ chức hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác”.