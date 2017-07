Motorola chính thức giới thiệu tới người dùng loạt sản phẩm mới Moto E4 Plus, Moto C Plus, Moto C 4G và Moto C.

Những mẫu smartphone mới của Motorola sở hữu hệ điều hành được cập nhật mới nhất, dung lượng pin bền bỉ, màn hình lớn sắc nét, tốc độ kết nối 4G nhanh trong nhiều phân khúc khác nhau.

Moto E4 Plus

Moto E4 Plus sở hữu vẻ ngoài kim loại nguyên khối thời thượng cùng hàng loạt tính năng hấp dẫn hỗ trợ đắc lực cho việc giải trí và học tập. Điểm mạnh của Moto E4 Plus nằm ở dung lượng pin khủng 5000mAh, thoải mái sử dụng lên đến hai ngày chỉ sau một lần sạc. Bên cạnh đó, bộ sạc nhanh 10W đi kèm còn giúp tăng dung lượng pin trong tích tắc, cung cấp nhiều giờ sử dụng chỉ sau vài phút sạc.

Sản phẩm còn được trang bị màn hình lớn 5.5 inch độ phân giải HD (1280 x 720 pixel), mật độ điểm ảnh 267ppi, có phủ kính cường lực 2.5D. Moto E4 Plus hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tối ưu cho người dùng thông qua vi xử lý lõi tứ, tốc độ 4G nhanh kết hợp cùng phiên bản cập nhật Android 7.1 Nougat.

Máy sử dụng Vi xử lý lõi tứ MT6737 tốc độ 1.3 GHz, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB hỗ trợ thẻ microSD lên tới 128GB. Mặt lưng của chiếc smartphone này là camera 13MP, khẩu độ f/2.0 1.12 micron, ống kính 78°, lấy nét tự động, có đèn flash LED đơn. Trong khi mặt trước có camera selfie 5MP tích hợp đèn Flash.

Moto E4 Plus được tích hợp cảm biến vân tay giúp nâng cao bảo mật và giúp mở khóa máy nhanh chóng. Hai phiên bản màu sắc thời thượng được bán tại Việt Nam là vàng ánh kim và xám đen. Giá bán vào khoảng 4,5 triệu đồng.

Moto C Plus

Moto C Plus hấp dẫn người dùng khi tích hợp dung lượng pin lớn, kích thước màn hình ấn tượng cùng camera hấp dẫn trong tầm giá 2,99 triệu đồng. Với pin lớn 4000mAh, Moto C Plus hỗ trợ lên đến 30 giờ sử dụng. Kèm với sạc nhanh sẵn sàng tăng dung lượng pin tức thì, sản phẩm còn giúp người dùng thoải mái di chuyển cả ngày dài mà không cần mang theo phụ kiện sạc lỉnh kỉnh.

Bên cạnh đó, bộ vi xử lý MediaTek MT6737 lõi tứ tốc độ 1.3GHz, kết hợp cùng hệ điều hành phiên bản cập nhật Android 7.0 và RAM 2GB hỗ trợ lướt web, nghe nhạc, xem phim hay chơi game cùng lúc trên màn hình sắc nét 5 inch độ phân giải HD với tốc độ nhanh và mượt mà.

Được trang bị camera sau 8MP với đèn flash LED, Moto C Plus hứa hẹn là mẫu smartphone giá rẻ có camera ấn tượng nhất, thậm chí trong điều kiện thiếu ánh sáng. Với camera trước 2MP cùng đèn tích hợp hỗ trợ selfie đảm bảo luôn mang đến cho người dùng những hình ảnh lung linh.

Moto C Plus có bộ nhớ trong 16GB ROM cùng khả năng mở rộng với thẻ nhớ ngoài lên đến 32GB giúp bạn lưu trữ hình ảnh, video, âm nhạc. Moto C Plus có 3 phiên bản màu sắc: Trắng ngọc trai, Đen huyền bí và Vàng ánh kim tùy theo sở thích của người dùng.

Moto C 4G và Moto C

Moto C 4G và Moto C được xem là phiên bản nhỏ gọn của Moto C Plus cũng có vẻ ngoài đậm chất Moto đầy ấn tượng với giá bán tương ứng Moto C 4G là 2,3 triệu đồng và Moto C 1,9 triệu đồng.

Cả hai model này đều sử dụng màn hình 5.0 inch độ phân giải FWVGA (854 x 480 pixel), RAM 1GB, cùng kích thước 145.5 × 73.6 × 9.0mm, trọng lượng 154g, và chung viên pin 2350mAh.

Sự khác nhau giữa hai smartphone giá rẻ đến từ chipset: Bộ vi xử lý của Moto C 4G là MT6737m công nghệ 64-bit tốc độ 1.1GHz, còn vi xử lý của Moto C là MT6580m, công nghệ 32-bit tốc độ 1.3GHz.

Sản phẩm với hai khe SIM linh hoạt giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi liên lạc qua lại giữa công việc và nhu cầu cá nhân, hoặc chuyển sang thẻ microSD để tăng thêm dung lượng lưu trữ ứng dụng, hình ảnh, âm nhạc và video. Sản phẩm sở hữu các lựa chọn màu sắc: màu đen cho Moto C và màu trắng, đen cho Moto C 4G.