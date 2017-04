Việc Nguyễn Thị Thành đã trả lại vương miện Á khôi Du lịch 2017, nhưng lại tự ý đi thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế - Miss Eco International 2017, bất chấp án phạt treo lơ lửng cho thấy mục tiêu phải đạt cho bằng được của người đẹp này.

Người đẹp Nguyễn Thị Thành dự thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2017 dù không được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép.

Cùng lúc với chuyến bay đến Ai Cập của Nguyễn Thị Thành là công văn hỏa tốc của Cục Nghệ thuật biểu diễn đến tay Sở VHTT TPHCM nhằm triệu hồi khẩn cấp thí sinh cùng đại diện ban tổ chức. Phải chăng đã đến lúc, mức phạt hành chính không còn uy với các thí sinh?

Chấp nhận đánh đổi nhiều thứ

Với việc tự ý thi “chui” này, rất có thể Nguyễn Thị Thành sẽ bị cấm biểu diễn trên toàn quốc một thời gian. Hiện tại, cô đang ở Cairo (Ai Cập) để tham dự cuộc thi Miss Eco International 2017.

Đây không phải lần đầu tiên người đẹp Bắc Ninh vướng scandal. Cô là một trong những thí sinh “xui” nhất khi bị phát hiện làm hồ sơ giả về tai nạn phải bọc răng sứ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó còn bị đưa lên mặt báo vì bị BTC tố nói dối. Thời điểm đó, dư luận đa số đứng về phía người đẹp Bắc Ninh. Họ cho rằng BTC Hoa hậu Việt Nam quá cứng nhắc khi chỉnh nha cũng bị quy là phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi thí sinh Đỗ Mỹ Linh bị cho là đã niềng răng để đẹp hơn lại vẫn đăng quang.

Người đẹp này vẫn còn khổ vì hàm răng, khi nửa năm sau, cô thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam và giành vương miện Á khôi 1. Song, chỉ ít ngày sau đăng quang, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã khẩn cấp đề nghị BTC thu hồi lại danh hiệu này vì thí sinh đã vi phạm Nghị định 79 về thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp - đã qua chỉnh sửa nha khoa và dính scandal trước đó. Tên tuổi của người trả lại vương miện hay bị trả danh hiệu càng nổi hơn trên mặt báo. Cô gái trẻ đã chọn giải pháp chủ động xin trả lại danh hiệu, đồng thời công khai xin lỗi BTC Hoa hậu Việt Nam về sai lầm của cô trước đây.

Sự cố sang Ai Cập thi “chui” lần này có thể sẽ chặn ngang con đường phát triển sự nghiệp của Nguyễn Thị Thành, nếu cô bị cấm diễn vì vi phạm. Còn về phía đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam thì sau khi Nguyễn Thị Thành chủ động trả vương miện Á khôi, BTC không còn chịu trách nhiệm trước việc tự ý đi thi của thí sinh.

Trước Nguyễn Thị Thành, hàng loạt thí sinh từng liều lĩnh thi “chui”, sau về nộp phạt, như người đẹp Cao Thùy Linh, Kim Duyên, Huỳnh Thúy Anh, Diệu Linh, Tường Vy, Lâm Thùy Anh, Oanh Yến... Người đoạt giải phụ, người đoạt giải chính, người thậm chí đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, đa số vẫn lận đận vì tai tiếng thi “chui”. Như trường hợp của Oanh Yến, sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015, cô trở về Việt Nam với tiếng xấu là người đẹp “thi hoa hậu chui”. Dù nỗ lực tìm kiếm danh hiệu sau nhiều cuộc thi sắc đẹp, nhưng dư luận ồn ào đã khiến Oanh Yến rơi vào tình trạng stress nặng nề, sự nghiệp cũng lên xuống thất thường sau đó.

Quy định quá chặt nên phải thi “chui”?

Hiện, chỉ có 5 cuộc thi sắc đẹp uy tín trên thế giới mà nhiều năm qua, đại diện nhan sắc Việt vẫn được cơ quan quản lý văn hóa cấp phép tham dự, là: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Trái đất. Việc người đẹp Việt nào tham dự các sân chơi trên cũng do một số đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh lựa chọn và làm hồ sơ trình Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép.

Theo quy định hiện hành, chỉ top 3 thí sinh đoạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn quốc mới đủ điều kiện để được cấp phép đại diện Việt Nam dự thi quốc tế. Cũng bởi sự giới hạn này nên có không ít cuộc thi, nhan sắc Việt đành lỗi hẹn không thể tham dự vì không chọn được ai, hoặc người được chọn vì lý do nào đó mà từ chối.

Chuyện chỉ cử top 3 người đẹp đoạt giải các cuộc thi sắc đẹp quy mô cấp quốc gia đi thi cũng đã đến lúc cần thay đổi theo hướng nới rộng ra cho phù hợp, để có thêm nhiều đối tượng “đem chuông đi đánh xứ người”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc quản lý là cần thiết, chứ không thể vì các cuộc thi “ao làng” mà nới quy chế rồi lợi bất cập hại.

Quy trình đăng ký hồ sơ ở các cuộc thi quốc tế có khác với cuộc thi trong nước. Mới đây, có thông tin “Á hậu Huyền My vượt rào” thi quốc tế khi chưa được cấp phép. Đó là khi hình ảnh Huyền My xuất hiện trên trang fanpage chính thức của cuộc thi Miss Grand International như là đại diện chính thức của Việt Nam. Trong khi đó, cuộc thi này còn chưa được cấp phép tổ chức tại Việt Nam và Huyền My cũng chưa nộp đơn xin dự thi.

Trước đó, thông tin Á khôi Áo dài Yến Nhi sẽ dự thi cuộc thi này, song vì không xin được visa nên cô đành lỗi hẹn sang năm, nhường suất cho Á hậu biển Nguyễn Thị Loan.

Như vậy, thực hư thông tin trên đã được giải tỏa: Thường thì khi thí sinh nhận lời, phía đơn vị tổ chức hoặc bên liên quan sẽ gửi hồ sơ tới cuộc thi quốc tế và khi hồ sơ được chấp nhận thì lúc đó, họ mới quay trở lại xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng không nên làm khó các người đẹp muốn dự thi quốc tế. Nếu họ đi thi với tư cách cá nhân, thí sinh tự do, thì tại sao không, khi họ không đại diện cho Việt Nam mà đơn thuần đại diện cho chính cá nhân họ?

Một cô gái như Nguyễn Thị Thành đã dồn hết sức cho không ít cuộc thi nhan sắc, và khi cánh cửa khép lại, không còn cơ hội hành nghề trong nước, thì tại sao không để họ tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, không để chỉ vì mấy chiếc răng thẩm mỹ mà với họ, tất cả trở nên xôi hỏng bỏng không?

Minh Thi