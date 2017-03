Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá ngày 23/3, rạng sáng 24/3: lịch thi đấu V.League, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018…

Uruguay vs Brazil là trận cầu tâm điểm của vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào ngày 23/3, rạng sáng 24/3

Ngày 23/3, rạng sáng 24/3, các sân cỏ trong nước và thế giới thực sự sôi đội với những màn tranh tài không thể bỏ qua mà tâm điểm là 2 trận đấu sớm vòng 11 V.League 2017 và các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và Nam Mỹ.

Vào lúc 17h00 ngày 23/3, Cần Thơ sẽ tiếp đón Than Quảng Ninh ở trận đấu sớm nhất vòng 11 V.League 2017. Trận đấu trên sân Long An giữa Long An và Hà Nội FC diễn ra lúc 17h30 ngày 2/3.

Báo Giao Thông xin gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu , trực tiếp bóng đá ngày 23/3, rạng sáng 24/3.

Lịch thi đấu bóng đá V.League - Đá sớm vòng 11 V.League 2017

17h00 ngày 23/3: Cần Thơ vs Than Quảng Ninh: BĐTV, TTTV HD, VPF Media

17h30 ngày 23/3: Long An vs Hà Nội FC: VTV6, VPF Media

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á:

18h35 ngày 23/3: Trung Quốc vs Hàn Quốc

19h00 ngày 23/3: Syria vs Uzbekistan

19h00 ngày 23/3: Iraq vs Australia

19h00 ngày 23/3: Thái Lan vs Saudi Arabia

22h30 ngày 23/3: UAE vs Nhật Bản

23h00 ngày 23/3: Qatar vs Iran

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ:

03h30 ngày 24/3: Colombia vs Bolivia

06h00 ngày 24/3: Paraguay vs Ecuador

06h00 ngày 24/3: Uruguay vs Brazil

06h30 ngày 24/3: Venezuela vs Peru

06h30 ngày 24/3: Argentina vs Chile

N.P