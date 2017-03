Liên quan đến việc gián đoạn cung cấp dịch vụ không lưu tại đài kiểm soát không lưu Cát Bi ngày 9/3 do kiểm soát viên ngủ quên, hàng loạt cán bộ đã bị xử lý kỷ luật.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa kết quả xứ lý vi phạm liên quan đến việc gián đoạn cung cấp dịch vụ không lưu tại đài kiểm soát không lưu Cát Bi ngày 9/3.

Theo đó, cảnh cáo tập thể Chi bộ Đài kiểm soát không lưu Cát Bi do Chi bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để xảy ra tình trạng vi phạm quy định duy trì kíp trực nhiều lần.

Ông Nguyễn Chí Mạnh, Đài phó Phụ trách Đài kiểm soát không lưu Cát Bi bị cách chức Bí thư chi bộ đồng thời bị khiển trách do chưa hoàn thành nhiệm vụ, thiếu kiên quyết, thiếu kiểm tra giám sát.

Ông Nguyễn Văn Chanh bị cảnh cáo trong Đảng đồng thời bị khiển trách vì đã vi phạm kỷ luật lao động không hoàn thành nhiệm vụ, rời vị trí trực không báo cáo cán bộ phụ trách (do ông Chanh sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/7/2017, nên không áp dụng hình thức phạt bổ sung).

Ông Lương Văn Bình bị khiển trách vì đã thiếu kiên quyết, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát trong vai trò Đài phó phụ trách không lưu.

Ông Nguyễn Đức Hiệu, Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc bị khiển trách vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được phân công phụ trách chỉ đạo Đài kiếm soát không lưu Cát Bi.

Khiển trách ông Nguyễn Tiến Thanh, Trưởng phòng An toàn-An ninh Công ty Quản lý bay miền Bắc vì thiếu giám sát thực hiện khuyến cáo an toàn của Đoàn kiểm tra của Tổng công ty đối với Đài kiểm soát không lưu Cát Bi.

Bà Lương Thị Minh Thư bị chấm dứt làm kiểm soát không lưu và điều chuyển sang làm công việc khác, hạ ngạch lương, kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng do vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy định duy trì kíp trực.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức hội nghị an toàn toàn Tổng công ty, trực tuyến với các Công ty Quản lý bay miền Trung, miền Nam và tất cả các Đài kiểm soát không lưu trên toàn quốc để nghiêm túc rút kinh nghiệm sự cố gián đoạn cung cấp dịch vụ không lưu tại Cát Bi, đánh giá công tác bảo đảm an toàn và quản lý an toàn, đề ra các biện pháp, phương thức nhằm duy trì kỷ luật lao động, cơ chế giám sát, tăng cường kiểm tra đột xuất nâng cao năng lực an toàn và chất lượng dịch vụ.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng cho biết, tập thể lãnh đạo Tổng công ty đang triển khai kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền Tổng công ty, đồng thời xác định các bài học kinh nghiệm và sẽ báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện trước 15/4/2017.

Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2 kiểm soát viên không lưu, đồng thời tước giấy phép hành nghề 2 tháng.

Mỗi kiểm soát viên không lưu bị phạt tiền 7,5 triệu đồng, áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép hành nghề trong thời hạn 2 tháng từ ngày ra quyết định phạt 20.3.

Kiểm soát viên Lương Thị Minh Thư được phân công nhiệm vụ trực chính trong ca từ 19h tối 9/3 đến 7h30 sáng 10/3, có nhiệm vụ điều hành chuyến bay VJ921 cất cánh từ Hải Phòng đi Seoul (Hàn Quốc) và chuyến bay VJ 292 từ TP.HCM về Hải Phòng.

Tuy nhiên, trong quá trình trực chính, kiểm soát viên này đã ngủ quên từ 21h40 đến 23h15 và không duy trì liên tục canh nghe trên các kênh liên lạc được chỉ định. Việc này khiến cho hoạt động điều hành bay bị gián đoạn hơn 30 phút, 2 chuyến bay VJ921 và VJ292 thiết lập tổng cộng 39 lần liên lạc nhưng kiểm soát viên Lương Thị Minh Thư không trả lời.

Kiểm soát viên Nguyễn Văn Chanh được phân công trực chính trong ca cùng Lương Thị Minh Thư nhưng không có mặt tại vị trí trực điều hành không lưu từ 21h40 ngày 9/3 đến 5h40 ngày 10/3.