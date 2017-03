Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Đức C. để điều tra vụ "cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại trường THCS Lý Tự Trọng (Đô Lương, Nghệ An) vào chiều 28/3, khiến một học sinh tử vong.

Ngày 29/3, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Thái Khắc Thống – Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Đức C. (SN 2001, học sinh lớp 9, trường THCS Lý Tự Trọng).

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 13h15 phút ngày 28/3 trước khi vào giờ học, học sinh Nguyễn Xuân H. (SN 2002, học sinh lớp 9, trường THCS Lý Tự Trọng, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương) rửa tay trong chậu nước đặt ở cửa lớp (chậu nước dành cho giáo viên rửa tay sau tiết dạy). Thấy vậy, Trần Đức C. liền chửi H. “ngu”.

Bị chửi, H. đấm vào mặt của C. nhưng bị C. dùng tay phải quay vào cổ phía bên trái.

Cú va chạm mạnh khiến H. lảo đảo đi được vài bước thì gục xuống. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trường THCS Lý Tự Trọng nơi xảy ra sự việc.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đô Lương có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời đề xuất bộ phận pháp y của Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Trần Đức C. để điều tra về “hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cảnh Huệ