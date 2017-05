Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với lái xe camry đâm nhiều người thương vong.

Ngày 17/5, Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Thành về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến 3 học sinh tử vong và 2 người bị thương nặng

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 14/5, tại xã Nhân Hòa huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó vào khoảng thời gian trên một nhóm học sinh và thanh niên đi trên đường thì bất ngờ bị xe ô tô Camry BKS 99A-148.77 do Phạm Đình Thành (SN 1986, trú huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ) điều khiển đâm vào.

Chiếc xe camry gây tai nạn

Cú đâm mạnh khiến 3 em học sinh đi xe đạp điện tử vong, 4 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ nên Thành bỏ đi khỏi địa phương. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 15/5, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Vết tịch còn lại sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai nhận: do không chú ý quan sát đường nên điều khiển xe ô tô va vào xe đạp điện cùng chiều. Sau đó Thành đạp nhầm chân ga làm xe tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ hai và đâm vào 1 xe máy, làm xe ô tô, xe máy và 5 người cùng lao xuống ruộng.

Nhị Tiến