Khánh Thi bị chồng phản đối kịch liệt khi có ý định làm live show riêng. Nhưng sau một tháng kiên trì, “nữ hoàng dancesport” đã thuyết phục được Phan Hiển.

Trong cuộc họp báo giới thiệu Khánh Thi - Live show 25 năm, Phan Hiển cho biết anh xuất thân trong một gia đình kinh doanh. Do vậy, ban đầu khi nghe vợ nói về ý định thực hiện chương trình, anh phản đối kịch liệt vì không biết lời lãi thế nào.

"Cô ấy cứng đầu quá nên tôi không có cách nào khác, phải chiều theo. Suốt một tháng, Khánh Thi cứ ủ rũ rồi năn nỉ tôi để được làm chương trình. Đàn ông nào mà không xiêu lòng", ông xã của Khánh Thi kể.

“Nữ hoàng dancesport” tâm sự rằng kinh phí là vấn đề cô rất lo. Bộ môn dancesport có đặc thù riêng. Và không phải khán giả nào cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé để xem.

"Nhảy múa vốn không kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, 36 tuổi, đã có chồng con, nghĩ đến việc làm live show, có lúc tôi chùn bước. Nhờ sự động viên của một số người bạn, sau hai năm ấp ủ, tôi mới quyết định làm", Khánh Thi tâm sự.

Khánh Thi và chồng kém 12 tuổi.

Kinh phí thực hiện live show của Khánh Thi được tiết lộ là ước chừng 3 tỷ đồng. Ngoài tiền tiết kiệm của bản thân, nữ kiện tướng được sự hỗ trợ lớn của ông xã và các nhà tài trợ là bạn bè thân thiết.

Chương trình gồm 3 phần. Phần 1: Ở Pháp, phần 2: Cuộc sống ở Sài Gòn và phần 3: Ước mơ. Nội dung diễn tả chính cuộc đời thăng trầm của Khánh Thi từ lúc “tầm sư học đạo” tại nước ngoài, đến lúc làm việc, sinh sống, lập gia đình ở Sài thành và hiện thực hóa mong ước.

Live show Khánh Thi dự kiến kéo dài khoảng 3 tiếng, quy tụ hơn 100 vũ công có tiếng từ Bắc đến Nam – phần lớn là những người thành danh từ Thử thách cùng bước nhảy. Bên cạnh đó, Khánh Thi cũng casting các em nhỏ để cùng tham gia trình diễn.

Phía làng thể thao cũng góp mặt trong đêm diễn với các tên tuổi lừng danh của dancesport như: cặp Hồng Việt - Thu Trang, Tân Đức, Hồng Tâm, Minh Sơn, Nhã Khanh, Hoàng Đức Tuấn, Thu Hương, Tuấn Đạt, Trung Kiên, Hồng Anh, Đăng Quân.

Đặc biệt, chuyện tình hơn 11 năm trời của Chí Anh – Khánh Thi cũng được truyền tải trên sân khấu với bối cảnh mộng mơ châu Âu - nơi hai người quen nhau.

Live show đánh dấu màn tái ngộ của Khánh Thi - Chí Anh trên sàn nhảy từ khi chia tay vào năm 2009. Và sau 8 năm, nữ giám khảo So you think you can dance mới quyết định thuyết phục người xưa sánh vai lần nữa bên mình.

Khánh Thi và Phan Hiển có một cậu con trai tên Kubi gần 2 tuổi.

Tất nhiên, có Chí Anh thì không thể thiếu Phan Hiển – “một nửa” hiện tại của Khánh Thi. Mối quan hệ nhận vô số ý kiến trái chiều của cặp đôi cô - trò sẽ được tái hiện đầy đủ, từ những sóng gió hiểu lầm đến hạnh phúc trọn vẹn.

Sau Khánh Thi, Phan Hiển cũng là người đảm đương phần lớn thời lượng chương trình. Anh sẽ có một sân khấu riêng để một lần nữa hóa thành “Sơn Tùng M-TP” phiên bản dancesport nhảy Lạc trôi.

Ngoài ra, live show còn có sự góp mặt của khách mời đặc biệt Kubi – con trai Khánh Thi và Phan Hiển.

Khánh Thi - Live show 25 năm sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 10/6 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

