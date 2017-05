Đúng như tin đồn, Katy Perry vừa chính thức xác nhận cô sẽ làm giám khảo cho phiên bản mới của American Idol mùa 16.

“Với việc từng nhận được đề cử tại hai giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh là Grammy và Emy, Katy Perry được ekip sản xuất tin tưởng sẽ có đủ bản lĩnh, năng lực để đánh giá và dẫn dắt các thế hệ ca sĩ tài năng tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Đặc biệt, Katy hoàn toàn có thể hồi sinh được chương trình âm nhạc được yêu mến này“. Đó là những thông tin trong bản thông cáo vừa được đại diện chương trình tung ra khi chính thức xác nhận Katy Perry chính là giám khảo đầu tiên sẽ góp mặt trong American Idol mùa thứ 16 sắp tới.

Katty Perry chính thức xác nhận là giám khảo cho mùa mới của American Idol.

Katy Perry được phần đông khán giả biết đến từ năm 2008 với single I Kissed a Girl và Hot n Cold từng náo loạn cả thế giới một khoảng thời gian dài. Đây cũng là single may mắn nhận được 12 đề cử Grammy ấn tượng, 5 giải thưởng âm nhạc Mỹ, 14 giải People’s Choice Awards, 4 kỷ lục thế giới và một đề cử Emmy cho Super Bowl XLIX của cô nàng. Đặc biệt, Katy cũng nằm trong số những “Woman of the Year” của Billboard khi bán được hơn 100 triệu đĩa đơn trong suốt sự nghiệp của mình, giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ có CD bán chạy nhất mọi thời đại.

Katy từng làm giám khảo khách mời cho vòng thử giọng của cuộc thi.

Chia sẻ về sự góp mặt tại American Idol 2018, Perry cho biết: “Tôi vinh dự và vui mừng khi trở thành giám khảo đầu tiên trở lại American Idol mùa thứ 16, góp phần mang truyền thống Idol trở lại và biến những giấc mơ cá tính âm nhạc phi thường ngoài kia trở thành hiện thực trên sân khấu lớn. Tôi mong muốn sẽ mang đến luồng gió mới cũng như khám phá, mài dũa những viên ngọc thô và giúp các bạn trở thành thần tượng bằng hình ảnh và tên tuổi của mình. Các bạn sẽ cùng tôi rong ruổi trong các tour lưu diễn. Nhanh chân lên nào”.

Đại diện kênh giải trí ABC Entertainment, ông Channing Dungey phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng trước một viễn cảnh tươi sáng của American Idol với sự tham dự của Katy Perry. Những thành tựu, giải thưởng đáng kinh ngạc trong sự nghiệp của Katy đã nhắc nhở chúng tôi nhớ rằng thật may mắn khi được cô gái mạnh mẽ, đầy tài năng này truyền cảm hứng và hướng dẫn các thí sinh theo đuổi ước mơ của họ” .

Mùa tới, American Idol sẽ chuyển sang nhà đài mới, ABC, sau 15 mùa phát sóng trên FOX từ năm 2002 đến 2006. Theo một nguồn tin, ưu tiên kế tiếp của ekip sản xuất sẽ là mời một nhạc sĩ và một nhà sản xuất âm nhạc. Bên cạnh đó, MC kỳ cựu Ryan Seacrest sẽ tiếp tục làm host cho mùa giải mới.

Nhật Hưng