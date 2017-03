Nguồn tin từ cơ quan công an quận Hoàng Mai cho biết vừa triệu tập thêm 2 nghi can có liên quan đến hành vi hành hung nữ sinh lớp 10 để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 16/3, trên đường đi học về, học sinh P.K.C (SN 2001, đang học lớp 10 trường THPT Mai Hắc Đế, Hà Nội) đã bị một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy chặn xe, sau đó có hành vi dùng tuýp sắt, gậy đánh vào vùng đầu. Sau khi bị đánh, nữ sinh C. bị cháy máu vùng đầu và được người dân đưa đi cấp cứu. Mới đây, cơ quan công an quận Hoàng Mai cho biết đã triệu tập thêm 2 nghi can trong số thanh niên có hành vi hành hung nữ sinh C. để lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo điều tra của cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa các học sinh.

Sau quá trình điều tra nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định thêm 2 đối tượng Trần Tùng Dương (SN 2002, trú tại ngõ Trại Cá, Trương Định, Hà Nội) và Lê Tuấn Minh (SN 2001, trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội). Một đối tượng nữa là L, công an đang trong quá trình triệu tập. Theo lời khai ban đầu, cả 3 đối tượng lần lượt đánh nữ sinh.

Sau khi bị đánh C. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Về phía gia đình nữ sinh C., trao đổi với phóng viên chiều ngày 20/3, anh Phạm Thế Long (bố học sinh C.), cho biết hiện sức khỏe của C. đã ổn hơn, tuy nhiên vẫn phải nằm viện để theo dõi vì xuất hiện những cơn đau đầu và nôn trớ.

“Quan điểm của gia đình là giải quyết dứt điểm vụ việc để làm gương, qua đó chấm dứt tình trạng bạo lực học đường”, anh Long chia sẻ. Theo anh Long, phía gia đình các nghi can đã liên hệ tới gia đình, xin phép được thăm hỏi động viên cháu C.

Lê Phương