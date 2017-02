Trong quá trình bị cơ quan công an vây bắt, Hạng A Lau chống trả quyết liệt, đồng thời rút khẩu súng K59 giấu trong người bắn thẳng vào lực lượng vây bắt.

Kịp thời phát hiện đường dây vận chuyển heroin

Cơ quan Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa cho biết, đơn vị này đã bắt 2 đối tượng là Hạng A Lau (52 tuổi) và Sồng Thị Dí (41 tuổi), cả 2 ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và thu 39 bánh heroin.

Đối tượng Hạng A Lau

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên nhận được nguồn tin có đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La qua địa bàn huyện Tân Uyên để vận chuyển ra Lào Cai và đưa qua Trung Quốc.

Các nhóm đối tượng có thể vận chuyển “hàng” qua 2 tuyến. Đó là từ Sơn La qua thủy điện Huội Quảng qua huyện Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu để ra Lào Cai sang Trung Quốc hoặc tuyến thứ 2 là sử dụng tuyến 107 qua Tân Uyên để sang Lào Cai. Phương thức vận chuyển của chúng chủ yếu bằng xe máy.

Đối tượng Sồng Thị Dí tại cơ quan công an.

Trước tình hình nêu trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, thành lập chuyên án 217L do đồng chí Trưởng Công an huyện làm trưởng ban.

Sau khi xây dựng kế hoạch chi tiết, Ban chuyên án đã cử lực lượng trinh sát và sử dụng các biên pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/2/2017, Ban chuyên án nhận được nguồn tin trinh sát sẽ có 2 đối tượng là người dân tộc Mông vận chuyển ma túy từ Sơn La đi qua huyện Tân Uyên.

Tang vật của các đối tượng.

Đến khoảng 14h30’ ngày 24/2, tại Km 379 thuộc địa phận bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, cùng với sự tham gia trực tiếp của CSGT công an huyện, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng một nam, một nữ điều khiển xe máy theo hướng từ huyện Than Uyên đi Tân Uyên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng nam điều khiển xe không chấp hành tín hiệu giao thông và đã cố tình lao thẳng vào đồng chí trực tiếp ra tín hiệu dừng xe để tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác có mặt kịp thời cùng hỗ trợ khống chế đối tượng.

Súng của đối tượng Hạng A Lau bắn trả lực lượng chức năng.

Trong quá trình bị cơ quan công an bắt giữ, Hạng A Lau chống trả quyết liệt, đồng thời rút khẩu súng K59 giấu trong người bắn thẳng vào lực lượng vây bắt và trúng vào chân của một quần chúng tham gia hỗ trợ bắt đối tượng.

Sau khi nổ súng, Hạng A Lau cùng Sồng Thị Dí bỏ chạy lên khu vực đồi cây thuộc địa phận bản Tạng Đán, xã Thân Thuộc tìm đường thoát thân, để lại hiện trường xe máy và 1 túi xách màu đen bên trong có 39 bánh Heroin. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi và bắt được Sồng Thị Dí tại sườn đồi. Đối tượng Hạng A Lau tiếp tục chạy sâu vào khe núi dùng súng cố thủ.

Áp sát bắt, tước vũ khí của đối tượng

Đại tá Hoàng Minh Giang – Trưởng Công an huyện Tân Uyên cho biết: “Trước sự liều lĩnh, manh động của đối tượng, Ban chuyên án đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh cử 2 đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động và các đơn vị chức năng cùng phối hợp vây bắt”.

Đối tượng Hạng A Lau bị cơ quan công an bắt.

Theo đại tá Hoàng Minh Giang, tổ công tác công an huyện dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án và Ban giám đốc Công an tỉnh đã kiên trì vận động đối tượng buông vũ khí đầu hàng. Cùng với đó, tổ công tác điều động thêm 2 cán bộ, chiến sỹ là người dân tộc Mông lên thuyết phục đối tượng bằng tiếng dân tộc.

Ban giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo (Nguồn ảnh cơ quan công an cung cấp).

Đến 17h25’ cùng ngày, tận dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của đối tượng, tổ công tác đã khéo léo áp sát, bất ngờ khống chế, tước vũ khí và bắt giữ đối tượng. Tổ công tác đã thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng K59, trong hộp tiếp đạn còn 7 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 điện thoại di động.

Cơ mặt tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 150 triệu đồng. Khẩu súng và xe máy đối tượng Lau sử dụng được các đối tượng thuê vận chuyển trang bị. Lau và Dí có quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng với nhau.

