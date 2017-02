Số chiến lợi phẩm mà Quân đội Iraq thu giữ được cho thấy phiến quân IS đang phát triển rộng khắp các UAV ném bom.

Trong số những khí tài của phiến quân IS, đáng chú ý nhất phải kể đến một loạt các máy bay không người lái được lực lượng này sử dụng cho các nhiệm vụ do thám và không kích lực lượng Liên quân.

Không ít trong số đó là những máy bay do thám chuyên nghiệp, hiện đại của những hãng sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới có lẽ đã đến tay lực lượng IS qua con đường buôn lậu vũ khí.

Các phương tiện thiết bị liên lạc của lực lượng khủng bố IS dù không hiện đại nhưng lại được trang bị với số lượng cực lớn, đó là các loại bộ đàm tầm gần, có khoảng cách chỉ từ vài km trở xuống nhưng trong những cuộc chiến trong môi trường đô thị thì vài kilomet cũng đã bao quát được cả chục trận địa và ổ đề kháng.

Trong khi đó, chiến sự ở Mosul vẫn đang diễn ra ác liệt và lực lượng quân đội Iraq đang vất vả chống đỡ lại những máy bay ném lựu đạn không người lái được phiến quân IS sử dụng tại đây.

Quân đội Iraq đã không còn đứng túm tụm thành một đám đông như trước mà đứng tản mát và luôn chú ý tới những vật thể lạ trên trời, do có kích thước quá nhỏ nên radar không thể phát hiện ra được các máy bay không người lái điều khiển từ xa này, cách duy nhất để phát hiện chúng chính là sử dụng... mắt.

Mặc dù khá nguy hiểm khi có thể bay cao hàng trăm mét và thả xuống những quả đạn M-79 cỡ 40 mm, tuy nhiên những loại máy bay điều khiển từ xa ném bom được phiến quân IS "chế" lại này lại cực kỳ mong manh do chúng vốn không được thiết kế để sử dụng trong môi trường quân sự.

Chỉ cần một loạt đạn chính xác là xạ thủ có thể hạ gục chiếc máy bay không người lái này một cách đơn giản, tuy nhiên cũng phải rất đề phòng khi bắn hạ chúng vì khi các máy bay này rơi xuống rất có thể nó cũng sẽ kích nổ quả đạn đang mang theo khi va chạm xuống mặt đất.

Ngoài ra, phía IS cũng sử dụng một vài loại máy bay không người lái được phiến quân IS sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát đường không, những loại vũ khí này sẽ tạo lợi thế rất lớn cho lực lượng phiến quân IS trong cuộc chiến dai dẳng đang diễn ra.