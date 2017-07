Rủ em gái cùng mẹ khác cha hùn vốn buôn ma túy kiếm lời, Thảo và Trang nhận án chung thân cho tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 26/7, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Thảo (SN 1970, trú tại TP.Vinh, Nghệ An) và Tống Thị Trang (SN 1979, quê quán tại Cao Bằng, trú tại TP.Vinh).

Theo cáo trạng Viện KSND tỉnh Nghệ An, một lần Nguyễn Thị Thảo sang Lào chơi và gặp một người Lào tên Nhông (không rõ danh tính), khi về Việt Nam người này đã nhiều lần điện thoại cho Thảo nói tìm người tiêu thụ ma túy đá, với giá 9.500 USD đến 10.000 USD/1kg.

Thảo liên hệ với một người bạn tại TP HCM để “bỏ mối”, được người này đồng ý mua với giá 300 triệu/1kg, số lượng không giới hạn. Sau đó, Thảo cùng em gái cùng mẹ khác cha là Tống Thị Trang về gom tiền được 40.000 USD sang Hương Sơn (Hà Tĩnh) để gặp người đàn ông không quen biết, là người của Nhông. Thỏa thuận xong, Nhông hẹn đến ngày 6/1/2017 sẽ giao ma túy tại khu vực cầu Hà Tân (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Ngày 6/1/2017, Thảo đưa cho Trang 3 triệu đồng làm lộ phí để qua Hà Tĩnh lấy ma túy như đã hẹn. Chiều cùng ngày, Trang gọi cho anh trai (là lái xe taxi) chở đi Hà Tĩnh, đến nơi chờ mãi không gặp ai, thì được Nhông thông báo là có người theo dõi nên hoãn giao dịch.

Ngày 11/1/2017, một người Lào gọi điện thoại cho Trang hẹn 18h cùng ngày sẽ giao dịch ma túy tại khu vực ngã tư đường Hồ Chí Minh đi qua thị trấn Phố Châu, Trang báo lại với Thảo. Khoảng 19h chiều cùng ngày Thảo và Trang thuê xe đến điểm hẹn nhưng chưa có người của Nhông đến đã vào quán cơm ăn tối chờ. Sau đó, người của Nhông điện thoại hẹn đến điểm cầu Ngàn Phố giao dịch, Trang lên xe đi đến điểm hẹn.

Trước khi đi, Thảo nói to giữa quán cơm “Em đi đosn thằng Nếp đến cùng ăn cơm chị nhé”, nhằm đánh lạc hướng những người trong quán, Thảo trả lời “Ừ, đi đón thằng Nếp nhanh lên rồi về cùng ăn cơm”. Đến điểm giao dịch, thấy hai người đàn ông bịt kín mặt, đến sát thì Trang hạ kính xe ô tô phía sau, hai người này bỏ vào trong xe một ba lô rồi về quán cơm.

Ăn cơm xong, tất cả lên xe về Vinh, khi đi qua cầu Bến Thủy 2 (thuộc xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) thì tổ công tác công an TP.Vinh tiến hành kiểm tra, phát hiện balo nghi vấn để giữa Trang và Thảo. Tại trụ sở Công an TP.Vinh qua kiểm tra balo đã phát hiện bên trong 5 túi ni long đựng ma túy đá, cả Trang và Thảo khai nhận là ma túy đá mua từ Lào về.

Qua giám định, trọng lượng ma túy thu giữ được trong xe là gần 5kg ma túy dạng đá (4651,03gam ma túy tổng hợp). Tại phiên tòa, Thảo và Trang đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt hai chị em Nguyễn Thị Thảo và Tống Thị Trang mức án chung thân.

