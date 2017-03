Đó là nhận định của Tổng cục Thống kê đưa ra tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội quý I sáng ngày 29/3.

Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh chiến dịch "giành lại vỉa hè" tại TP.HCM và Hà Nội có tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, bà Lê Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê thương mại và dịch vụ (Tổng cục Thống kê) cho biết giai đoạn đầu ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu của các hộ kinh doanh dịch vụ tại vỉa hè.

"Vỉa hè đem lại nhiều thuận lợi cho cả người mua và người bán vì thói quen sử dụng phương tiện xe máy, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân. Tuy nhiên, việc dẹp vỉa hè không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng kinh tế", Vụ trưởng Vụ thống kê thương mại và dịch vụ khẳng định.

Cụ thể, bà Thủy cho biết, doanh thu từ các hoạt động kinh doanh cá thể phi nông nghiệp chỉ đóng góp khoảng 11-13% GDP .

Khối kinh doanh cá thể phi nông nghiệp này bao gồm các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại. Trong tổng khối kinh doanh cá thể, chịu sự tác động trực tiếp nhất khi giành lại vỉa hè là ngành ăn uống (gồm cả ăn uống tại vỉa hè và nhà hàng) chiếm 12% khối kinh doanh cá thể.

Như vậy, nếu tính riêng kinh doanh từ vỉa hè, con số đóng góp còn thấp hơn. Dọn dẹp vỉa hè có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế, thực ra chỉ là bề nổi, Vụ trưởng Vụ thống kê thương mại và dịch vụ nhấn mạnh.

Bà Thủy cho biết thêm cả nước hiện có khoảng 4,6-4,8 triệu cơ sở xuất kinh doanh cá thể bao gồm hộ kinh doanh sản xuất công nghiệp, kinh doanh vận tải, kinh doanh ăn uống, bán buôn bán lẻ. Trong đó các hộ sử dụng vỉa hè để kinh doanh nằm trong nhóm kinh doanh ăn uống, bán buôn bán lẻ.

Lãnh đạo Vụ thống kê thương mại và dịch vụ ủng hộ chủ trương dọn dẹp vỉa hè, tạo nếp sống văn minh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I năm 2017 ước đạt 921.000 tỉ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tăng 6,2% (thấp hơn mức 7,5% của cùng kỳ năm ngoái).

Về nguyên nhân tăng trưởng bán lẻ giảm, bà Thủy cho rằng do mặt bằng giá năm nay tăng khá cao so với năm ngoái và do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác, trong đó có quy mô tiêu dùng tăng lên hàng năm, không chỉ do tác động của việc dọn dẹp vỉa hè.

