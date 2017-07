Người nhà nạn nhân cho biết sự việc xảy ra có thể do tranh chấp mối hàng trong nghề buôn sắt vụn.

Tối 21/7, tại thôn Bãi Mạc (xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi một nhóm người lạ mặt vào nhà anh Nguyễn Đức Tâm (22 tuổi) phá đồ đạc và truy sát khiến nhiều người bị thương nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Thượng Quận và Công an huyện Kinh Môn đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc, khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của nạn nhân và điều tra truy bắt hung thủ.

Nói chuyện với phóng viên, anh Tâm kể lại vào khoảng 20h ngày 21/7, anh cùng Nguyễn Phúc Sơn (22 tuổi), Bùi Ngọc Anh (19 tuổi, cùng địa phương) vừa đi từ Hà Nội về đến đầu ngõ vào nhà thì thấy một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi trên 6 xe máy đi đến, trên tay cầm nhiều hung khí như kiếm phóng lợn, súng và nhiều chai bia, gạch đá.

Nạn nhân Toàn (anh ruột anh Tâm) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Khi đi vào gần chỗ đỗ xe của gia đình, chúng lao đến đuổi chém anh Tâm cùng 2 người bạn. Cả 3 người bỏ chạy vào trong nhà.

Thấy vậy, Hoàng Anh Thao (26 tuổi, ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) cầm súng bắn 2 phát vào trong nhà anh Tâm nhưng không trúng ai. Thấy tiếng súng nổ và xô xát, ông Bùi Văn Duân, Phó trưởng công an xã Thượng Quận cùng với người dân địa phương chạy sang thì nhóm côn đồ bỏ chạy.

Do không chạy kịp nên Thao bị mọi người bắt giữ cùng 1 khẩu súng tự chế và dẫn vào trong nhà anh Tâm chờ cơ quan chức năng đến xử lý.

Cũng theo anh Tâm, nhóm thanh niên này gồm Sinh (biệt danh Sinh "Luận", Long (biệt danh Long “Xô”), Quyền (tức Quyền “Kính”), Thu (Thu “Nguyên” và Thao (tức Thao “Thơm”).

Nhóm côn đồ truy sát anh Tâm và bạn, người thân của nạn nhân.

Thấy đồng bọn bị bắt, khoảng 20 phút sau nhóm côn đồ khoảng 30 tên đi trên 15 xe máy mang theo dao, kiếm phóng lợn, chai lọ, súng tự chế quay lại nhà anh Tâm lao vào đập phá 3 xe ôtô và ném chai lọ, gạch đá vào gia đình nạn nhân.

Cùng thời điểm này, anh ruột anh Tâm là Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi) và anh Bùi Ngọc Anh đi xe máy về thì bị nhóm người chặn ngoài ngõ và dùng hung khí lao vào đâm chém liên tiếp. Anh Ngọc Anh bị đánh vỡ hộp sọ bị gãy rời xương chân phải và nhiều nhát đâm chém vào lưng, bụng, chân tay.

Riêng anh Toàn bị tuýp sắt đập gãy tay trái, đâm nhiều nhát vào lưng, vào mặt và đầu. Ngoài ra, anh Toàn bị mất 1 chiếc điện thoại iPhone 7 và 1 chiếc vòng vàng 5,8 chỉ.

Lúc này, anh Tú (người dân xã bên) đi chơi ngang qua cũng bị chúng lao vào chém vào mí mắt bên phải và bị tuýp sắt đập sống mũi. Sau khi bị truy sát 3 nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Nạn nhân Ngọc Anh bị chém vỡ hộp sọ và đa chấn thương.

Khi thấy hai bố con anh Tâm cùng một số người dân hô hoán truy đuổi, nhóm người bắn 4 phát súng về phía nhà nạn nhân sau đó bỏ chạy.

Lúc này, các nạn nhân được sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn. Do vết thương nặng nên ngay sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hiện, anh Ngọc Anh, anh Toàn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Riêng anh Tú được khâu vết thương và tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Nói về sự việc, anh Tâm cho biết: “Từ trước đến nay, giữa tôi và gia đình không có mâu thuẫn hay liên quan đến việc làm ăn với nhóm người này. Có thể, do gia đình tôi làm nghề thu mua sắt vụn nên có nhiều kẻ giở thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, tranh chấp mối hàng, địa bàn làm ăn và ra tay đánh dằn mặt".

Trung tá Phạm Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho hay sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại nơi xảy ra sự việc thu thập chứng cứ, tập trung điều tra và truy bắt nhóm người có liên quan.