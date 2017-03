Giá USD ngân hàng chững trên mốc 22.800 đồng, trong khi giá USD tự do giảm nhẹ dưới ngưỡng này...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Hưởng ứng đà tăng mạnh của giá vàng quốc tế phiên đầu tuần tại thị trường châu Á, giá vàng miếng trong nước sáng nay (27/3) tăng khoảng 100.000 đồng/lượng. Giá USD ngân hàng chững trên mốc 22.800 đồng, trong khi giá USD tự do giảm nhẹ dưới ngưỡng này.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,7 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,5 triệu đồng/lượng và 36,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Theo biểu đồ giá vàng của DOJI, giá vàng miếng SJC đang ở vùng cao nhất trong 1 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng, giá vàng đã giảm khoảng 300.000 đồng/lượng, một mặt do sức ép giảm từ thị trường vàng quốc tế, mặt khác do tỷ giá USD/VND đi xuống.

Giới kinh doanh vàng tại Hà Nội cho biết giao dịch vàng miếng thời gian này diễn ra trầm lắng, chủ yếu giá vàng biến động chậm quanh ngưỡng 37 triệu đồng/lượng suốt hơn 2 tháng nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng mạnh sáng nay. Lúc gần 10h, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng 12,6 USD/oz so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York, tương đương tăng khoảng 1%, đạt mức 1.256,5 USD/oz, cao nhất kể từ cuối tháng 2.

Mức giá này tương đương khoảng 34,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan. Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang chênh cao hơn 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh do đồng USD sụt giá. Theo hãng tin CNBC, các nhà đầu tư giảm niềm tin vào đồng bạc xanh sau khi dự luật y tế nhằm xóa bỏ thay thế Obamacare của chính quyền Donald Trump đã thất bại tại Hạ viện vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Thị trường cho rằng sự thất bại của dự luật này là “điềm báo xấu” cho chương trình cải cách thuế của Tổng thống Trump, trong khi đồng USD tăng giá mạnh thời gian qua dựa trên niềm tin rằng chương trình cải cách thuế cùng các chính sách của ông Trump sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ đã giảm điểm mạnh sau khi dự luật y tế trên thất bại ở Hạ viện. Chứng khoán châu Á cũng giảm điểm mạnh phiên sáng nay.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ tiền tệ mạnh có lúc giảm còn 99,263 điểm trong phiên châu Á sáng nay, từ mức 100 điểm vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Đồng Euro sáng nay có lúc đổi 1,0849 USD, mức tỷ giá cao nhất của đồng tiền chung châu Âu kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. Đồng Yên Nhật cũng tăng giá mạnh, có lúc 1 USD đổi 110,23 Yên, là mức thấp nhất của tỷ giá đồng USD so với Yên từ cuối tháng 11 năm ngoái.

Tại thị trường Hà Nội, tỷ giá USD tự do sáng nay phổ biến ở mức 22.765 đồng (mua vào) và 22.785 đồng (bán ra), giảm 5 đồng/USD so với cuối tuần. Trong vòng 1 tuần trở lại đây, giá USD tự do giảm 20 đồng.

So với giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại, giá USD tự do đang thấp hơn 20 đồng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.735 đồng (mua vào) và 22.805 đồng (bán ra). Eximbank niêm yết giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.710 đồng và 22.810 đồng. Tuần qua, giá USD ngân hàng đã giảm 20-30 đồng tùy nơi.

