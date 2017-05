Ngoại trừ phiên bùng nổ cuối tuần, tuần qua, thị trường chủ yếu xu hướng phân hóa và thận trọng đi ngang. Chính diễn biến này khiến hầu hết các cổ phiếu được đưa ra khuyến nghị mua đã không đạt được kỳ vọng. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* BVSC khuyến nghị tích lũy khi giá PXS về vùng 9.000 đồng/CP

Kết quả kinh doanh năm 2017 của CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PVS) khả năng sẽ sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ và khó tăng trưởng trong năm 2018 nếu PXS chưa thành công ty con của PVS trong thời gian này.

Tuy nhiên, nếu giá PXS giảm về vùng 9.000 đồng/CP thì chúng tôi đánh giá đây là một cơ hội khá hấp dẫn để tích lũy cho đầu tư dài hạn.

Với đánh giá thiếu tích cực từ BVSC trong năm 2017 và năm 2018, diễn biến cổ phiếu PXS khá lình xình trong tuần qua. Với 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá ngày 18/5, tính chung tuần qua, giá cổ phiếu PXS giảm nhẹ 10 đồng/Cp (-0,1%) từ mức 9.920 đồng/Cp xuống 9.910 đồng/Cp.

* VCSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS

Chúng tôi giảm nhẹ giá mục tiêu 1,5% do dự báo lợi nhuận thấp hơn, nhưng duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS với tổng mức sinh lời 22.8%.

Trái với khuyến nghị của VCSC, diễn biến cổ phiếu PVS tuần qua vẫn tiếp diễn xu hướng đi ngang với những phiên tăng giảm nhẹ. Cụ thể, với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tính chung tuần qua, giá cổ phiếu PVS đứng nguyên ở mức giá 16.800 đồng/Cp.

* BVSC đánh giá PVD vẫn khó khăn trong tương lai

Trong ngắn hạn, triển vọng kinh doanh của PVD vẫn tương đối khó khăn khi nhu cầu các giàn khoan vẫn ở mức thấp cũng như mức giá cho thuê ở dưới giá vốn. Trong khi đó triển vọng giá dầu trong một năm tới cũng chưa có nhiều điểm tích cực, mức giá bình quân trong năm 2017 dự kiến khoảng từ 55 – 60 USD/bbl.

Mặc dù thông tin dầu thô hồi phục từ giữa tuần nhưng việc bị đánh giá tiếp tục khó khăn trong tương lai khiến diễn biến cổ phiếu PVD không mấy tích cực. Tuần qua, PVD có 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá vào đầu tuần ngày 15/5. Tính chung tuần qua, giá cổ phiếu PVD giảm 200 đồng/Cp (-1,25%) từ mức 16.000 đồng/Cp xuống 15.800 đồng/Cp.

* BVSC khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu DRC

Giá cổ phiếu DRC đã giảm mạnh trong nhiều tháng gần đây do nhiều thông tin tiêu cực về giá đầu vào và yếu tố cạnh tranh. Tuy nhiên, với những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh, BVSC cho rằng đây là thời điểm tốt để bắt đầu xem xét và tích lũy cổ phiếu DRC, khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 37.400 đồng/cp.

Đúng như khuyến nghị của BVSC, tuần qua, các cổ phiếu trong nhóm cao su chế biến cũng như tự nhiên đã tăng khá tốt. Điển hình DRC chỉ có duy nhất 1 phiên điều chỉnh giảm ngày 16/5 và có tới 4 phiên tăng, trong đó, phiên đầu tuần tăng trần. Tính chung tuần qua, giá cổ phiếu DRC tăng 1.450 đồng/Cp (+5%) từ mức 29.000 đồng/Cp lên 30.450 đồng/Cp. Tuy nhiên, so với mức giá mục tiêu là 37.400 đồng/CP, giá hiện tại của DRC còn thấp hơn 22,82%.

* MBS khuyến nghị mua cổ phiếu VGC

Chúng tôi định giá cổ phiếu VGC ở mức 18.000 VND/cp dự trên phương pháp so sánh PE. Dự kiến vào ngày 29/5 tới, tổng công ty Viglacera sẽ bán đấu giá 120 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm 12.300 VND/cổ phiếu. Mức giá mục tiêu của chúng tôi cao hơn 46,3% so với mức giá khởi điểm và cao hơn 18,4% so với giá thị trường hiện tại.

Tuần qua, VGC đón nhận 3 phiên tăng nhẹ và 2 phiên đứng giá, tính chung tuần qua, giá cổ phiếu VGC tăng 400 đồng/Cp (+2,56%) từ mức 15.600 đồng/Cp lên 16.000 đồng/Cp. Tuy nhiên, so với mức giá mục tiêu 18.000 đồng/CP, giá hiện tại của VGC còn thấp hơn 12,5%.

* KIS kỳ vọng MWG sẽ tăng lên vùng giá 230

Với hai tín hiệu mua được hình thành cùng với sự ủng hộ của dòng tiền, chúng tôi kì vọng MWG sẽ tăng lên vùng giá mục tiêu kế tiếp tại 230. Trong khi đó, ngưỡng giá cắt lỗ là 165.

Sau quyết định trả cổ tức và thưởng cổ phiếu, cổ phiếu lớn MWG đã có phiên tăng mạnh ngày đầu tuần 15/5, tuy nhiên, cổ phiếu này đã đón nhận 2 phiên điều chỉnh giảm nhẹ tiếp đó, khiến MWG hạ độ cao. Cụ thể, với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tính chung tuần qua, giá cổ phiếu MWG tăng 7.500 đồng/Cp (+4,31%) từ mức 174.000 đồng/Cp lên 181.500 đồng/Cp. So với mức giá mục tiêu đặt ra là 230.000 đồng/CP, giá hiện tại của MWG còn thấp hơn 26,72%.

* VCSC khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HT1

Với triển vọng 1 năm không quá tích cực, định giá EV/EBITDA 2017 đạt 6 lần là hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn với kỳ vọng dự án Thủ Đức sẽ mang lại đóng góp lợi nhuận và biên lợi nhuận sẽ phục hồi khi Nhà máy Bình Phước 2 hoàn tất.

Chúng tôi giữ khuyến nghị khả quan dành cho HT1 với giá mục tiêu điều chỉnh giảm 8% còn 22.300 vì biên lợi nhuận gộp quý I/2017 bị ảnh hưởng cao hơn so với dự báo.

Dù HT1 đã đón nhận phiên hồi phục tích cực khi tăng trần ngày 18/5 nhưng đã không đủ sức đỡ giá cổ phiếu khi có tới 4 phiên giảm còn lại trong tuần. Tính chung tuần qua, giá cổ phiếu HT1 giảm 800 đồng/Cp (-3,72%) từ mức 21.500 đồng/Cp xuống 20.700 đồng/Cp.

* BVSC khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu PTB

Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn của PTB và đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu PTB là 152.100 đồng/cp (giá trị sau pha loãng ESOP), cao hơn 19,5% so với giá thị trường, và khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PTB trong trung và dài hạn.

Với tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn, cổ phiếu có thị giá cao PTB tiếp tục có thêm một tuần tiến bước. Trong tuần qua, PTB đón nhận 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tính chung tuần qua, giá cổ phiếu PTB tăng 5.500 đồng/Cp (+4,4%) từ mức 125.000 đồng/Cp lên 130.500 đồng/Cp. Tuy nhiên, so với mức giá mục tiêu là 152.000 đồng/Cp, giá hiện tại của PTB còn thấp hơn 16,48%.

* BVSC khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu SBV

Hiệu quả hoạt động cao và triển vọng tăng trưởng khả quan là hai điểm nổi bật đối với CTCP Siam Brothers Việt Nam – SBV. Với mức giá niêm yết là 40.000 đồng/cp, PE trailing là 7x và PE forward (dựa trên ước tính lợi nhuận của BVSC) là 5.7x, mức PE này vẫn còn khá thấp so với giá trị hợp lý của Công ty do đó chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM.

Là tân binh trên sàn HOSE, SBV chỉ giao dịch 4 phiên trong tuần qua nhưng biến động khá mạnh. Sau phiên tăng trần ngày chào sàn ngày 16/5, SBV dần hạ độ cao trong phiên tiếp theo và đảo chiều giảm trong 2 phiên cuối tuần, trong đó, phiên 19/5 giảm sàn.

Tính chung tuần qua, giá cổ phiếu SBV tăng 7.000 đồng/Cp (+17,5%) từ mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 40.000 đồng/Cp lên 47.000 đồng/Cp.

* VCBS khuyến nghị khả quan cổ phiếu VGG

Doanh thu năm 2017 của VGG dự phóng đạt 8.278 tỷ đồng (tăng 10% so với năm trước và vượt 6,32% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 506 tỷ đồng (giảm 7,48% so với năm trước, vượt 44,57% kế hoạch). EPS forward ước đạt 9.373 đồng/cp, tương ứng với P/E ở mức 6,52 lần.

Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu này đã về mức khá hấp dẫn, do mức P/E nói trên thấp hơn nhiều P/E trung bình các công ty may niêm yết là 7,52 lần. Vì vậy, chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VGG cho mức giá mục tiêu là 69.151 đồng/cp.

Đà tăng được nối tiếp trong tuần trước nữa giúp VGG tiếp tục khởi sắc trong 2 phiên đầu tuần, tuy nhiên, cổ phiếu này đã đứng ở mốc tham chiếu trong 3 phiên tiếp theo đó. Tính chung tuần qua, giá cổ phiếu VGG tăng 500 đồng/Cp (+0,8%) từ mức 62.500 đồng/Cp lên 63.000 đồng/Cp.

T.Thúy

