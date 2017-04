Thiếu tiền để đua đòi ăn chơi, Phùng Thị Bích Hường (20 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cầm roi điện vào nhà dân để cướp 10 triệu đồng.

Ngày 28/4, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xác nhận, cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phùng Thị Bích Hường (20 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 25/4, lợi dụng lúc gia đình bà Ngô Thị Thiên (SN 1940, trú cùng xã) đi vắng, Hường đột nhập vào nhà này để trộm cắp tài sản. Thời điểm Hường đang hành động, bà Thiên vừa về đến nhà.

Phát hiện một cô gái trẻ đang lục soát đồ đạc nhà mình nên bà Thiên liền tri hô. Bị phát hiện, Hường liền dùng roi điện thủ sẵn trong người áp sát, tấn công chủ nhà và cướp đi 10 triệu đồng trong túi áo nạn nhân, rồi bỏ chạy về cuối cánh đồng Tây An.

Chân dung kiều nữ 9x thực hiện vụ cướp táo tợn.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự công an huyện Hòa Vang đã phối hợp với Công an Nam Hòa Vang, Công an xã Hòa Châu nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét và thu giữ được một roi điện cách hiện trường hơn 200 m.

Đến 21h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện Hường đang lang thang trên con đường ven sông Cầu Đỏ (thuộc địa phận phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nên tổ chức bắt giữ, kiểm tra và thu hồi hơn 6,3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu “kiều nữ” 9x khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Lúc bị phát hiện đã dùng roi điện cất trong người tấn công và cướp được 10 triệu đồng. Sau khi chạy ra cánh đồng trốn thoát, Hường đợi đến tối thuê người bơi ghe qua bên kia sông Cầu Đỏ thì bị phát hiện.

Được biết, gia đình Hường có hoàn cảnh rất khó khăn. Thay vì lo ăn học, Hường lại thích ăn chơi đua đòi nên gây ra vụ cướp tài sản liều lĩnh và táo tợn này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn