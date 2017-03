Việc thay đổi format chương trình của The Face Thailand đang nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả.

Tập 8 The Face Thailand diễn ra vô cùng kịch tính không chỉ vì việc đổi HLV giữa chừng mà còn bởi luật chơi mới được đưa ra. Theo đó, The Face Thailand cho phép mỗi HLV được quyền cứu một thí sinh bị loại trở lại với cuộc chơi tuy nhiên quyền này không bắt buộc mà các HLV có thể tùy vào chiến lược của mình để đưa ra quyết định. Luật chơi mới này chắc chắn sẽ tạo ra lợi thế cho hai HLV là Lukkade và Cris. Với đội hình hai người, nếu được cứu thêm một chiến binh, Cris và Lukkade sẽ có nhiều cơ hội để cân bằng lực lượng với team Bee Namthip (vốn đang còn 4 người).

Nhiều cư dân mạng đã nhận ra sự trùng hợp trong việc thay đổi format chương trình của The Face Thailand với The Face Việt Nam mùa đầu tiên trong việc cho thí sinh bị loại quay lại cuộc chơi .The Face Việt đã từng đưa Mai Ngô trở lại trong đêm chung kết nhờ lượt bình chọn của khán giả. Còn The Face Thailand lại để quyền quyết định chọn ai quay lại cho các HLV.

Khi lên sóng, The Face Thailand đã khiến cư dân mạng nước này đã nảy ra nhiều cuộc tranh luận xem việc thay đổi format chương trình có là điều nên làm. Một số khán giả cho rằng, đưa thí sinh bị loại trở lại cuộc chơi sẽ làm xáo trộn thế và lực giữa các team đồng thời làm mất đi sự kịch tính vốn có của chương trình. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng đây là một cơ hội để The Face tìm lại sự công bằng bởi việc loại thí sinh dựa vào cảm tính và chiến lược riêng của từng HLV vốn đã tạo ra nhiều tranh cãi.

Nhìn chung, bất cứ sự thay đổi nào đều đem lại sự tranh cãi nhưng đồng thời cũng giúp tao ra sự mới mẻ và tăng mức độ chú ý của chương trình. Bạn nghĩ sao về việc thay đổi luật chơi của cả The Face Thailand và The Face Việt Nam so với bản gốc?

