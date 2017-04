Lễ trao giải âm nhạc Cống Hiến 2017 diễn ra tối 25-4 tại Nhà hát TP.HCM, đã gọi tên những nghệ sĩ trẻ như Khắc Hưng, Lê Thiện Hiếu, Hoàng Rob…

Nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng của ban nhạc Bức Tường xúc động nhắc đến nhạc sĩ Trần Lập khi nhận giải Chương trình của năm cho chương trình Đôi bàn tay thắp lửa - Ảnh: Gia Tiến

Với thời lượng 120 phút, đêm trao giải Cống Hiến đã cho thấy sự trẻ hóa từ những cái tên đề cử, nhận giải đến những tiếc mục biểu diễn.

Noo Phước Thịnh là ca sĩ của năm

Noo Phước Thịnh là ca sĩ của năm, đây là hạng mục được chờ đón nhất trong đêm trao giải. Anh chia sẻ: “Bất kì một người nghệ sĩ nào cũng mơ ước được cầm trên tay chiếc cúp ý nghĩa của giới chuyên môn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn khán giả, và những người luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua”.

Mở màn đêm công bố Vũ Cát Tường, Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi và Khắc Hưng thể hiện ca khúc Tháng tư về.

Khắc Hưng nhận cú đúp giải nhà sản xuất âm nhạc của năm và nhạc sĩ của năm.

MV của năm thuộc về: Bống bống bang bang (nhóm 365, sáng tác Only C).

Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu) là bài hát của năm. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lên công bố và nhận xét rằng bài hát nói về tình yêu nhưng mang thông điệp tích cực lạc quan, bài hát pha chút giọng điệu dân ca khiến bài hát dễ nghe dễ nhớ .

Nghệ sĩ mới của năm là nghệ sĩ violon Hoàng Rob (dự án Hừng Đông).

Bản Nguyên (Hà Trần) là album của năm. Ở hạng mục này ca sĩ Tùng Dương người đạt 10/12 năm mùa giải Cống Hiến lên công bố.

Sing my song là chuỗi chương trình của năm tại Cống Hiến, thành công của chương trình là đã giớ thiệu những cái tên mới như Lê Thiện Hiếu, Trường Thảo Nhi đến khán giả.

Chương trình của năm thuộc về đêm nhạc Đôi bàn tay thắp lửa của cố nhạc sĩ Trần Lập và ê kíp.

Các phần biểu diễn trong đêm nhạc nghiêng về những bản nhạc thời thượng, sôi nổi đang khoáy động thị trường hiện nay như Vui đi em, La La La, Bánh trôi nước, Tôi là ngôi sao, mash up 5 ca khúc Tự sự tuổi 25, Mơ, Gửi anh xa nhớ, Ông bà anh, Sau tất cả…

Người trẻ thiếu “tuổi già”

Trước câu hỏi của báo chí về mùa giải Cống Hiến được trẻ hóa, Nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ cởi mở: “Bạn nên nhớ giải Cống Hiến là ghi nhận cống hiến của những nghệ sĩ trẻ trong một năm qua.

Chúng ta không thể so sánh cống hiến của những đàn anh đàn chị thâm niên trong nghề với đàn em bây giờ.

Những Anh Quân, Huy Tuấn, Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh… nhiều năm trước họ cũng là những nghệ sĩ trẻ so với lớp già chúng tôi. Cống Hiến năm nay ghi nhận những Khắc Hưng, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi… như từng ghi nhận họ vậy.”

Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết: “Cống Hiến trao cho người trẻ cũng là điều tất nhiên. Những người già nhận giải chi nữa. Nghệ sĩ trẻ cần sự động viên, khích lệ để làm nghề tốt hơn.”

Có cân bằng dòng chảy nhạc Việt?

Lần đầu tiên có tên ở đề cử ở hạng mục nhạc sĩ của năm tại Cống Hiến, Tiên Cookie tỏ ra vừa hồi hộp vừa vui mừng tại thảm đỏ lễ trao giải, chị tâm sự: “Được công nhận tôi vui không tả xiết. Đó là sự tin tưởng của thế hệ cha chú, anh chị trong nghề cho giới trẻ chúng tôi.

Họ có những cái nhìn khắt khe với người trẻ là điều dễ hiểu. Họ giúp chúng tôi nhìn nhận lại sau khi tung xõa nguồn năng lượng tuổi trẻ, và để cân bằng dòng chảy âm nhạc Việt”.

Noo Phước Thịnh là cái tên được chờ đón tại Cống Hiến, bởi năm qua anh hoạt động âm nhạc sôi nổi và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả:

“Tôi biết thói quen nghe nhạc của người Việt là tìm về những ca khúc xưa, mang hơi hướng hoài niệm. Những tác phẩm âm nhạc của thế hệ trước đã được ghi dấu trong lòng khán giả.

Giải Cống Hiến là cơ hội để chúng tôi thuyết phục khán giả lắng nghe âm nhạc của nghệ sĩ trẻ. Đây còn là tiếng chuông vang lên đánh dấu sự chuyển mình của âm nhạc Việt”.

Nhạc sĩ Khắc Hưng nhận 2 giải: Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất âm nhạc của năm - Ảnh: Gia Tiến

Noo Phước Thịnh nhận giải Ca sĩ của năm - Ảnh: Gia Tiến

Lê Thiện Hiếu nhận giải Bài hát của năm cho ca khúc Ông bà anh từ diễn viên Trương Ngọc Ánh - Ảnh: Gia Tiến

Hoàng Rob nhận giải thưởng Nghệ sĩ mới từ nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - Ảnh: Gia Tiến

Ekip sản xuất album Bản nguyên nhận giải Album của năm - Ảnh: Gia Tiến

Các ca sĩ có bài hát được đề cử Bài hát của năm cùng thể hiện ca khúc của mình trong tiết mục Mash-up: Vũ Cát Tường với Mơ, Lê Thiện Hiếu với Ông bà anh, Khắc Hưng với Sau tất cả, Trương Thảo Nhi với Tự sự tuổi 25 và Bích Phương với Gửi anh xa nhớ - Ảnh: Gia Tiến

Hồ Ngọc Hà trình diễn ca khúc Keep me in love (Đỗ Hiếu) - Ảnh: Gia Tiến

